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Deportes |El lobo atento

Con el debut de Damonte, Aldosivi recibe al Bicho

Con el debut de Damonte, Aldosivi recibe al Bicho

israel damonte

31 de Marzo de 2026 | 03:44
Edición impresa

Aldosivi, en plena crisis futbolísitica que derivó en la salida de Guillermo Farré y su reemplazo por Israel Damonte, recibirá esta tarde a Argentinos Juniors en eñl estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro comenzará a las 14.00, Nicolás Ramírez será el árbitro y la televisación será por ESPN Premium.

El local llega con obligaciones al encuentro ante el Bicho. La derrota ante Sarmiento 2-0 obligó a la dirigencia a reemplazar a Guillermo Farré y el elegido para reemplazarlo fue Israel Damonte, de efímero paso por el fútbolo uruguayo. Damonte debutará hoy al frente del Tiburón, cuyo objetivo es evitar el descenso.

Aldosivi se encuentra anteúltimo en la tabla anual con cinco puntos, pero el último, Estudiantes de Río Cuarto, libera el cupo de descenso por su posición en los promedios. Por eso hoy el conjunto marpaltense está seriamente comprometido y compite directamente con rivales como Newell’s y Deportivo Riestra.

Por su parte, Argentinos viene de ganarle 2-1 a Lanús y suma cinco partidos sin derrotas luego del golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores en el repechaje. Una nueva victoria ante Aldosivi lo ubicaría en la tercera posición en la Zona B con 20 unidades, solo por debajo de Independiente Rivadavia (23) y River, que tiene mejor diferencia de gol.

 

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