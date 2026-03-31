Dos grupos platenses estarán en la despedida de la Scaloneta

La Selección campeona del mundo jugará su último partido en el país previo al MUndial, cuando esta noche enfrente a Zambia.

Este encuentro marcará el cierre de la preparación en territorio nacional, ya que luego, la Scaloneta se enfocará en la cita mundialista que comenzará en junio y en donde buscará revalidar la corona conseguida en Qatar 2022.

Y para completar el marco de fiesta que se organizó para esta noche, la AFA anunció una destacada cartelera de shows artísticos que se presentarán en la previa y luego de la jornada. En en ese marco, las bandas platenses Los Totora (de cumbia) y Fran de Cruzando el Charco (de rock), son dos de los grupos y artistas elegidos para alentar con su música en la previa del último partido de la Selección.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco, asegurando que el regreso de la Selección a la cancha de Boca sea un evento inolvidable tanto en lo deportivo como en lo musical.

Además, para ese partido, también se informó que habrá un “mega show de fuegos artificiales”. Así, está todo armado para que la despedida del país de la Scaloneta sea una verdadera fiesta.