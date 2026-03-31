Dos grupos platenses estarán en la despedida de la Scaloneta

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Selección campeona del mundo jugará su último partido en el país previo al MUndial, cuando esta noche enfrente a Zambia.
Este encuentro marcará el cierre de la preparación en territorio nacional, ya que luego, la Scaloneta se enfocará en la cita mundialista que comenzará en junio y en donde buscará revalidar la corona conseguida en Qatar 2022.
Y para completar el marco de fiesta que se organizó para esta noche, la AFA anunció una destacada cartelera de shows artísticos que se presentarán en la previa y luego de la jornada. En en ese marco, las bandas platenses Los Totora (de cumbia) y Fran de Cruzando el Charco (de rock), son dos de los grupos y artistas elegidos para alentar con su música en la previa del último partido de la Selección.
El público podrá disfrutar de las actuaciones de Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco, asegurando que el regreso de la Selección a la cancha de Boca sea un evento inolvidable tanto en lo deportivo como en lo musical.
Además, para ese partido, también se informó que habrá un “mega show de fuegos artificiales”. Así, está todo armado para que la despedida del país de la Scaloneta sea una verdadera fiesta.
LE PUEDE INTERESAR
Se cortó el rostro en la práctica y está en duda
LE PUEDE INTERESAR
Miran de reojo a la “joya” alemana
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí