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La hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo

La hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo

selección argentina

31 de Marzo de 2026 | 03:54
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Mientras la Selección Argentina ultima detalles para lo que será la última presentación en suelo nacional ante Selección de Zambia en La Bombonera, el foco del cuerpo técnico ya empieza a correrse, de manera inevitable, hacia lo que viene: el Mundial. El encuentro de esta noche, desde las 20.30, marcará el cierre de la fecha FIFA de marzo, pero también funcionará como una bisagra en la planificación del equipo de cara a la gran cita.

Es que, más allá del compromiso ante el conjunto africano, Lionel Scaloni y su equipo de trabajo ya comenzaron a delinear los próximos pasos en la preparación. La idea es clara: aprovechar al máximo el tiempo que queda para ajustar detalles y llegar en óptimas condiciones al debut mundialista, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En este sentido, en las últimas horas trascendió que el entrenador habría solicitado la organización de dos amistosos más antes del inicio del certamen. Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, desde la Asociación del Fútbol Argentino ya iniciaron gestiones para cumplir con ese pedido y cerrar rivales que le permitan al equipo sumar rodaje en la recta final.

Siguiendo esa línea, los nombres que aparecen en carpeta son los de Serbia y Honduras. Ambos encuentros se disputarían entre el 1 y el 9 de junio, es decir, a pocos días del entreno en la Copa del Mundo, lo que los convertiría en pruebas clave para terminar de definir el funcionamiento del equipo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que estos compromisos no se jugarían en Argentina, sino en el continente europeo, buscando rivales de mayor exigencia y condiciones más similares a las que el equipo podría encontrar en el torneo.

De esta manera, aunque todavía queda un paso más en casa, la Selección ya empieza a mirar de reojo el Mundial. Zambia será la última función ante su gente, pero en la cabeza del cuerpo técnico, el verdadero objetivo ya está en marcha.

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