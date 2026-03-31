¿Se vienen dos exhibiciones de Colapinto en Argentina?

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De acuerdo a lo que trascendió, el domingo 26 de abril, en el barrio de Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre, Franco Colapinto realizaría la exhibición en lo que el primer contacto masivo con el público argentino.
La posibilidad fue reconocida por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien confirmó que existen conversaciones con la escudería francesa y con el entorno del piloto. La frase que encendió la expectativa fue directa: “Posiblemente en el mes de abril venga a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco”.
El escenario aparece favorecido por una situación excepcional del calendario internacional. La Fórmula 1 confirmó el pasado 14 de marzo, que los GP de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán por la situación en Medio Oriente.
Ese hueco en la agenda alimentó la opción de una visita promocional de Alpine al país. De acuerdo a lo que señaló Carburando indicó que la primera exhibición podría realizarse el 26 de abril; mientras que también se mencionó la posibilidad de una segunda presentación más adelante, en octubre.
Por ahora, lo que existe es una negociación en marcha y no una confirmación oficial del evento. Incluso sobre el lugar hay matices en las versiones publicadas: mientras algunas menciones lo vinculan al regreso del automovilismo al Gálvez, otras apuntan a una demostración urbana en la zona del Monumento a los Españoles.
Más allá del sitio exacto, la eventual visita de Colapinto vuelve a poner a Buenos Aires en la conversación del automovilismo internacional. La Ciudad trabaja en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de adecuarlo a estándares internacionales, en el marco del regreso del MotoGP previsto para 2027.
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Turnes también confirmó que para mayo está prevista una reunión con Liberty Media en Miami, con la intención de seguir empujando el regreso de la Fórmula 1 a Argentina.
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