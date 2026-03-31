Se viene la iluminación en el “12 de Octubre”

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El próximo partido de Cambaceres en el estadio de Camino Rivaavia y Quintana será el fin de semana del 17 de abril y todo parece indicar que ahí será la inauguración oficial del sistema de iluminación del 12 de Octubre ante Leones FC, el equipo del hermano de Messi.
No obstante, unos días antes habrá un evento especial que servirá para estrenar y probar el sistema lumínico del estadio. En las próximas horas habrá una reunión a los efectos de comenzar a darle forma a la organización.
La empresa encargada de la obra avanzó en estos días con el cableado y el tablero general y esta semana que se inicia se colocarán las parrillas con las luces led respectivas para llegar a la etapa final del proyecto.
El sueño histórico está más cerca que nunca.
Nuevamente como aconteció en la fecha anterior, ahora Defensores de Cambaceres tendrá otros dos encuentros seguidos fuera de Ensenada.
El sábado venidero, a partir de las 15.30, de acuerdo a la programación dada a conocer por la AFA en las últimas horas, viajará al barrio de Tapiales para enfrentar Atlético Lugano.
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Mientras que el otro fin de semana, el Rojo, que el domingo pasado logró el primer triunfo en el campeonato ante Juventud Unida (3-0), se trasladará hasta la localidad bonaerense de General Rodríguez para medirse contra Leandro N. Alem.
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