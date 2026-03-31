Alumni, al Promocional Amateur

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La edición 2026 del Torneo Promocional Amateur, que reemplaza al viejo campeonato de Primera D, tendrá un nuevo representante del fútbol de la Región: Alumni, de Los Hornos, de acuerdo a lo que se informó ayer
El anuncio oficial de que el albirrojo, representante de la Liga Amateur Platense en el torneo que organiza la AFA, se produjo a través de sus redes sociales, donde el Carcelero presentó el proyecto “Alumni Vuelve”, que marcará su participación en la quinta categoría del fútbol argentino, sumándose a Everton y Estrella de Berisso, los otros dos equipos de la Región que actúan en dicha competencia.
Además, destacaron que la iniciativa busca fortalecer la estructura deportiva del club, a la vez que homenajea al histórico Alumni, pionero del fútbol argentino.
El comunicado que se hizo viral ayer por las redes sociales, destaca además que el proyecto es fruto de más de dos años de gestiones entre la comisión directiva (el presidente Daniel Arteca y el vicepresidente Mariano Busto) junto a la Subcomisión de Fútbol Amateur, en coordinación con la AFA y el titular de la Divisional C y Promocional Amateur, Dante Majori.
“La idea original de este proyecto fue recrear al histórico Alumni, como en aquellos tiempos cuando participó de los campeonatos de AFA. Hace dos años que venimos con este proyecto, y ahora se confirmó de que seremos el tercer equipo de la Liga Amateur que competirá en el Promocional Amateur de este año”, expresó un alto dirigente del albirrojo de Los Hornos. El sorteo está previsto para el 16 de abril y el torneo comenzaría en mayo.
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