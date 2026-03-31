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El plan de Úbeda: rotación con la mira en la Copa

El entrenador de Boca, que prioriza el debut en la Libertadores, incluyó a Belmonte, sostuvo a Aranda y Brey será el arquero

El plan de Úbeda: rotación con la mira en la Copa

claudio úbeda ya tiene en mente a los once que jugará ante talleres / x

31 de Marzo de 2026 | 04:02
Edición impresa

Claudio Úbeda prioriza el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile y lo dejó claro en la práctica realizada ayer.

Sin Leandro Paredes ni Santiago Ascacíbar en el once inicial, Tomás Belmonte y el juvenil Gabriel Aranda asoman como las novedades para enfrentar a Talleres, por el torneo doméstico.

El predio de Ezeiza fue testigo ayer de una práctica de fútbol que dejó claras las prioridades de Claudio Úbeda. Con un abril que asoma asfixiante (siete partidos en 30 días), el cuerpo técnico decidió no arriesgar piezas fundamentales en el duelo del jueves ante Talleres en el Mario Alberto Kempes. La premisa es clara: llegar con el arsenal completo al estreno copero.

La ausencia más ruidosa en el equipo titular fue la de Santiago Ascacíbar. Aunque el “Ruso” ya se entrena a la par tras superar un desgarro, Úbeda optó por preservarlo. La intención es que el volante sume ritmo progresivamente para ser el estandarte del equipo en Santiago de Chile frente a la Católica.

En una situación similar se encuentra Leandro Paredes. El campeón del mundo, afectado a la doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina, no sería de la partida en Córdoba para evitar el desgaste y la carga de minutos. Su lugar en el ensayo formal lo ocupó Tomás Belmonte, quien también viene de dejar atrás una lesión muscular y necesita rodaje oficial.

El recambio obligado aparecerá bajo los tres palos: Leandro Brey ocupará el lugar de Agustín Marchesín. Por otro lado, la buena noticia para el mundo Boca es la ratificación de Tomás Aranda. El juvenil, que se reintegró ayer tras su paso por la Sub-20, mantuvo su lugar en el esquema titular, confirmando que es una pieza inamovible para el DT en la generación de juego.

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Además, el horizonte ilusiona con la vuelta de Exequiel Zeballos. El “Changuito” transita el tramo final de la recuperación de su desgarro grado III y podría integrar la delegación que viaje a Chile.

De no mediar imprevistos, Boca formaría ante Talleres con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ánder Herrera; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

BOCA CONTARÁ CON PÚBLICO

Boca podrá contar con el aliento de su gente pese a ser visitante ante Talleres en el Mario Kempes.

El Xeneize contará con más de 11 mil localidades a disposición de cara al compromiso de la fecha 13.

Los simpatizantes del club de la Ribera ocuparán la tribuna Sur Artime del estadio, que lucirá con un lleno total. No obstante, la bronca de los hinchas es que las populares (no habrá plateas) cuestan 100 mil pesos, como sucedió ante Lanús.

SIN HINCHAS EN CHILE

Por otra parte, el Xeneize no podrá llevar a su hinchada por temas de seguridad al inicial de la Libertadores frente a Universidad Católica, por disposición del gobierno de Chile.

Por una disposición del gobierno chileno Boca no podrá llevar hinchas a su debut en la Libertadores

 

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