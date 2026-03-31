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Deportes |Se mide desde las 16.30 en turín

Uruguay ante Argelia y Muslera no sería titular

Uruguay ante Argelia y Muslera no sería titular

nando entrenando con la selección uruguaya en la previa del partido

31 de Marzo de 2026 | 04:04
Edición impresa

La Selección de Uruguay enfrenta a Argelia, rival de Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo. La cita está pautada para las 16.30 en el Estadio de Turín, cancha de Juventus.

Por el segundo partido de la doble fecha FIFA de marzo, la Celeste tendrá una nueva prueba ante Los Zorros del Desierto. El combinado dirigido por Marcelo Bielsa viene de caer 2-1 frente a Inglaterra en Wembley y buscará volver al triunfo ante el conjunto africano que llega envalentonado tras golear 7-0 a Guatemala.

De esta manera, Uruguay intentará cerrar su gira por Europa con una sonrisa, en la antesala de su debut en la cita ecuménica, donde tendrá su estreno ante Arabia Saudita el próximo 15 de junio.

Con respecto al equipo, el Loco no dio indicios del posible once, aunque todo indica que el actual arquero de Estudiantes, Fernando Muslera ocuparía un lugar en el banco de suplentes, y Sergio Rochet sería el guardián de la valla Celeste.

Además, se espera que Bielsa introduzca otras variantes en relación al encuentro anterior, con la intención de evaluar alternativas y ajustar detalles en distintas líneas del equipo. En ese sentido, el cuerpo técnico aprovechará este duelo para seguir sacando conclusiones de cara al Mundial. Con rivales de exigencia y estilos diferentes.

lluvia de amistosos

En otros encuentros de carácter amistoso, desde las 13, Noruega-Suiza; Montenegro-Eslovena y San Marino-Andorra. A partir de las 15 Marruecos-Paraguay y Perú-Honduras. En tanto que a las 15.45 Países Bajos-Ecuador; Inglaterra-Japón y Austria-Corea del Sur.

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Por su parte, a las 16 España-Egipto. Mientras que a las 20 Estados Unidos-Portugal. 20.30 Canadá-Túnez. En tanto que a las 21 Brasil-Croacia. Por último a las 22 Mexico-Bélgica.

 

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