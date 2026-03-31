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Deportes |Confirmó la presencia de Lionel Messi desde el comienzo del encuentro

Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido

El DT no pudo contenerse al hablar del atacante, y entre lágrimas abandonó la conferencia. “Venía entrenando muy bien”, dijo

Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido

“venía entrenando muy bien. listo, ya no hablo más”, expresó el técnico

31 de Marzo de 2026 | 04:06
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En una emotiva conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina se emocionó hasta las lagrimas al referirse al delantero Joaquín Panichelli -quien se perderá el Mundial por lesión- y abandonó la sala. “Estaba entrenando muy bien. Listo, ya no hablo más”, expresó mientras se le piantaba un lagrimón.

Durante el contacto con la prensa en la previa al partido de esta noche frente a Zambia en La Bombonera, el seleccionador albiceleste fue consultado por el golpazo anímico que representó rotura de ligamentos del delantero, quien llegaba a esta convocatoria en un gran momento.

En este contexto, el DT respondió: “Es muy difícil. Hemos hablado con él y se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado tranquilamente en el hotel”, comenzó Scaloni, quien además reconoció que “fue muy emotivo, en todo lo que dijo tenía razón, que no lo merecía”.

Siguiendo esta misma línea, el oriundo de Pujato subrayó que “él particularmente no lo merecía. Es un laburante de esto y se lo había ganado”. A su vez, reveló que “le dije que siga así, que va a tener otra chance. La verdad que es un chico que contagia”.

Con respecto al partido ante el conjunto africano, confirmó la titularidad del capitán: “Messi irá desde el inicio, quería darle a Julián un poco de descanso y a Nico González también, darle posibilidad a otros chicos”.

Sin embargo, no ratificó la presencia del astro argentino en la cita ecuménica: “Si Messi decide venir al mundial, que disfrute, no me voy a cansar de decirlo, son momentos inolvidables. Lógicamente, sabemos que compite. Todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar”.

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A su vez, se mostró muy autocrítico sobre el nivel que mostró el conjunto albiceleste en la victoria por 2-1 ante Mauritania el viernes pasado, aunque celebró: “Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos”.

Por su parte, otro de los temas de conversación fue la nómina de citados para el Mundial. “La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. La lista la tengo bastante clara”, expresó el entrenador de 47 años.

Continuando con este tema, el técnico mencionó que es lo que buscan desde el cuerpo técnico: “Nos enfocamos mucho en no perder esa intensidad; pasaron tres años del mundial, el tiempo corre para todos. Los momentos no son iguales para todos los jugadores, en la selección es diferente”. Aunque a su vez, dejó en claro que “vamos a competir con quien sea, esa es la idea. Le daría un voto de confianza al equipo, sé como entrenador que el equipo está”.

Al ser consultado acerca del seguimiento que lleva junto a su equipo de trabajo de los rivales para la Copa del Mundo, Scaloni confesó: “El único de los rivales que no vimos fue Jordania; vimos un rato a Austria y el partido de Argelia”.

Por otro lado, habló de la renovación de su contrato, que vence a fines de 2026 y que Chiqui Tapia quiere extender hasta 2030, pero evitó dar precisiones: “Me seduce que este lugar es, posiblemente, el que todo argentino desea estar y yo estoy acá. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Sé que algún día, cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único.

Ya en el cierre, el DT hizo un pedido para contar con el apoyo de los hinchas: “Esperemos que la gente vaya, es el último partido en casa, para verlo jugar a Leo. Van muchos chicos; queremos que la gente se vaya a su casa contenta”.

El técnico confirmó la presencia de Lionel Messi: “Irá desde el inicio”

 

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