Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini

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Volvió Tamara Paganini a Gran Hermano en la versión Generación Dorada y la noticia sorprendió todos.
Después de juicios y críticas, la ex GH de la primera edición en Argentina acordó su regreso con Telefe, asesorada por abogados.
Así, Tamara Paganini volvió a Gran Hermano y la noticia movió las paredes de la casa. Llena de alegría, mostraba un peluche.
La sorpresa fue el regreso de la subcampeona de la edición 1 del reality, que durante años transitó un juicio contra la productora del GH y habló de las consecuencias "malas" que le había dejado su paso por el programa.
La ex participante hizo su ingreso al estudio de GH, donde fue recibida por su conductor Santiago Del Moro.
Tamara entró con una gran sonrisa. "Vuelve ella", había anticipado el anfitrión desde sus redes marcando la importancia que eso significaba para el reality.
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¿Quién era el peluche? Sasha, el mismo que tenía Tamara bajo su poder en la primera edición y que quiso tener con ella en esta reconciliación con el Big Brother.
Paganini ingresó en la versión llamada Generación Dorada de este 2026, 25 años después de la primera vez que había entrado.
Los primeros números a las 23:16 fueron los siguientes: según la cuenta de X especializada en rating llamada plusrating en ese horario Gran Hermano marcó 13.3 puntos y su competencia fuerte en El Trece fue Otro Dia Perdido con 6.5.
Por su parte moskitamuertaok también dio a conocer los números destacando la importancia del ingreso de Tamara Paganini en la casa de GH. "La pantalla de Telefe con pico de 13.4 puntos", escribió el usuario.
Lo cierto es que, Tamara entró, saludó a los chicos con una sonrisa, recorrió la casa y luego fue al confesionario con su peluche Sasha y los números del rating: fueron Gran Hermano 11.1, Otro Dia Perdido 6.5, TL9 Denuncia 1.0, Polémica En El Bar 0.8, y Se Siente Argentina 0.2.
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