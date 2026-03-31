Colapinto confirmó su "road show" en las calles porteñas con un auto de Alpine: "Nos vemos en casita"

Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Una escopeta escondida, disparos y muerte: el drama en la escuela donde un alumno asesinó a otro
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe
Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
El drama de una familia de La Plata: roban una urna con cenizas de una fallecida y la recuperan
Uno de los economistas más influyentes de Milei prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave
Por el bloqueo en Ormuz, JP Morgan advierte que la crisis se extenderá en abril de manera global
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Sigue el paro en facultades y colegios de la UNLP: alta adhesión en el primer día de huelga docente
Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Ansiedad y expectativa por la serie de Harry Potter: fecha de estreno de cada capítulo y dónde se podrá ver
Primer premio ACE: la emoción de Ana María Picchio a sus 80 años reconocida cómo “Mejor actriz protagónica”
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizará un histórico "Road Show" por las calles de Palermo, el próximo 26 de abril.
El evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años.
Así lo confirmaron tanto el piloto oriundo de Pilar como la escudería Alpine.
Según se informó, el joven argentino de la Fórmula 1 conducirá un monoplaza de esa categoría pero con motor V8 en un circuito callejero sobre Libertador y Sarmiento.
En las redes sociales, Colapinto celebró la noticia con sus seguidores a los que les dijo "nos vemos en casita, vayan todos".
También la escudería Alpine publicó la información en sus cuentas oficiales dejando por sentado el evento que en principio convocaría a una multitud en las calles porteñas.
LE PUEDE INTERESAR
Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV
LE PUEDE INTERESAR
Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí