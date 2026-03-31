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Colapinto confirmó su "road show" en las calles porteñas con un auto de Alpine: "Nos vemos en casita"

Colapinto confirmó su "road show" en las calles porteñas con un auto de Alpine: "Nos vemos en casita"
31 de Marzo de 2026 | 08:27

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El piloto argentino Franco Colapinto protagonizará un histórico "Road Show" por las calles de Palermo, el próximo 26 de abril.

El evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años.

Así lo confirmaron tanto el piloto oriundo de Pilar como la escudería Alpine.

Según se informó, el joven argentino de la Fórmula 1 conducirá un monoplaza de esa categoría pero con motor V8 en un circuito callejero sobre Libertador y Sarmiento.

En las redes sociales, Colapinto celebró la noticia con sus seguidores a los que les dijo "nos vemos en casita, vayan todos".

También la escudería Alpine publicó la información en sus cuentas oficiales dejando por sentado el evento que en principio convocaría a una multitud en las calles porteñas.

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