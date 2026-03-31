Mario Pergolini volvió con “Otro día perdido” y Luisana Lopilato fue la invitada de lujo 

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El regreso de Mario Pergolini con Otro Día Perdido en eltrece generó expectativas y cumplió con un buen desempeño en su estreno.
El ciclo arrancó con 6,3 puntos de rating y, en pocos minutos, logró escalar hasta los 7 puntos, manteniéndose estable durante gran parte de la emisión.
Así, el exitoso ciclo regresó a la pantalla chica. Agustín “Rada” Aristarán sigue acompañando al conductor y, como novedad, Evelyn Botto se sumó al panel reforzando el equipo en pantalla y aportando frescura a la dinámica del envío. Tal y como era de esperarse, esta apuesta contribuyó a sostener el interés del público a lo largo de la noche, pues la conductora es una de las figuras más queridas del medio del espectáculo argentino.
Uno de los factores clave fue la presencia de Luisana Lopilato como invitada principal. Su participación ayudó a captar la atención del público desde el inicio, consolidando una audiencia fiel que acompañó el regreso del formato en su segunda temporada.
Sin embargo, la competencia no fue menor. En simultáneo, Gran Hermano Generación Dorada en Telefe vivía una noche fuerte con gala de eliminación y el ingreso de Tamara Paganini, lo que llevó al reality a picos de alrededor de 13 puntos.
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