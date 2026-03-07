El gran desafío de Colapinto en Australia

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un renovado auto de Alpine, el argentino quiere sobresalir mañana: “Tenemos que tener una gran performance”
A horas de la primera carrera del año de la Fórmula 1, la ilusión de Franco Colapinto se renovó luego de las mejores que implementó Alpine para esta temporada. Y mañana, a partir de la 1, tendrá el desafío de luchar por estar entre los diez mejores pilotos.
Más allá de la expectativa, el argentino sabe que aún falta mucho por mejorar y tomó como ejemplo lo que sucedió en las prácticas libres de ayer, donde los resultados no fueron los esperados.
Y si bien hubo dificultades, sabe que eso no deberá pasar mañana en un circuito bastante complicado como es el australiano. Si bien luego bajó las revoluciones, fue crítico con los problemas que tuvo: “No entendemos la falta tan grande de performance comparado con los otros equipos”.
Y destacó que no se deberá repetir: “La verdad que en las curvas vamos muy lentos cuando ves el GPS, no tenemos el grip, no tenemos la carga... Así que nada. Hay que ver las cosas que cambiamos para mañana y cómo revertimos esto. Hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana para tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos bastante lejos”.
Uno de los momentos tensos que vivió el argentino ayer durante la segunda práctica libre fue cuando sufrió un accidente en la vista. Colapinto sufrió un fuerte corte en su ojo derecho, por el que tuvo que ser atendido por sus auxiliares.
“Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”, señaló el argentino tras el accidente.
LE PUEDE INTERESAR
Arranca el hockey con la visita de Santa a Italiano
LE PUEDE INTERESAR
Báez debutó con el pie derecho en Indian Wells
Cabe destacar que la primera gran cita de la Fórmula 1 será mañana a partir de la 1, donde la temporada levantará el telón. Con Lando Norris defendiendo la corona y Max Verstappen como claro oponente, Colapinto sueña con hacer una gran temporada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí