El gran desafío de Colapinto en Australia

A horas de la primera carrera del año de la Fórmula 1, la ilusión de Franco Colapinto se renovó luego de las mejores que implementó Alpine para esta temporada. Y mañana, a partir de la 1, tendrá el desafío de luchar por estar entre los diez mejores pilotos.

Más allá de la expectativa, el argentino sabe que aún falta mucho por mejorar y tomó como ejemplo lo que sucedió en las prácticas libres de ayer, donde los resultados no fueron los esperados.

Y si bien hubo dificultades, sabe que eso no deberá pasar mañana en un circuito bastante complicado como es el australiano. Si bien luego bajó las revoluciones, fue crítico con los problemas que tuvo: “No entendemos la falta tan grande de performance comparado con los otros equipos”.

Y destacó que no se deberá repetir: “La verdad que en las curvas vamos muy lentos cuando ves el GPS, no tenemos el grip, no tenemos la carga... Así que nada. Hay que ver las cosas que cambiamos para mañana y cómo revertimos esto. Hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana para tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos bastante lejos”.

HUBO PREOCUPACIÓN

Uno de los momentos tensos que vivió el argentino ayer durante la segunda práctica libre fue cuando sufrió un accidente en la vista. Colapinto sufrió un fuerte corte en su ojo derecho, por el que tuvo que ser atendido por sus auxiliares.

“Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”, señaló el argentino tras el accidente.

Cabe destacar que la primera gran cita de la Fórmula 1 será mañana a partir de la 1, donde la temporada levantará el telón. Con Lando Norris defendiendo la corona y Max Verstappen como claro oponente, Colapinto sueña con hacer una gran temporada.