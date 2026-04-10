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Información General |EL ASTRONAUTA WISEMAN Y LA DESPEDIDA DE SUS HIJAS

Dejó su testamento por si algo sale mal

Dejó su testamento por si algo sale mal
10 de Abril de 2026 | 00:48
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“Soñé que estaba en órbita lunar”, escribió Reid Wiseman en 2016 en sus redes sociales. En aquel momento parecía solo un deseo lanzado al cielo. Casi diez años después, ese sueño se convirtió en realidad.

El 1 de abril de 2026 despegó como comandante de Artemis II, la misión que volvió a llevar astronautas a un viaje alrededor de la Luna tras 53 años. A bordo de la nave Orión viaja junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en una travesía que el mundo sigue minuto a minuto.

Pero detrás del logro profesional hay una historia marcada por el amor y las pérdidas.

Antes de cumplir los 30 años, Wiseman conoció a Carroll Taylor, una enfermera pediátrica. Se casaron y tuvieron dos hijas, Katie y Ellie. Durante años construyeron una vida tranquila mientras él avanzaba en su carrera como piloto naval y astronauta. Pero todo cambió cuando a Carroll le diagnosticaron cáncer.

En medio de la enfermedad, Wiseman pensó en dejar su carrera para acompañarla. Pero fue ella quien lo convenció de seguir adelante. Le dijo que ese trabajo era su pasión y que no debía abandonarlo. Carroll murió en 2020, a los 46 años. Desde entonces, el astronauta asegura que lleva su recuerdo en cada misión.

LA CHARLA MÁS DIFÍCIL

Cuando la NASA confirmó que comandaría Artemis II, Wiseman entendió que tenía que hablar con sus hijas sobre algo que ningún padre quiere mencionar. Los riesgos de la misión.

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Antes del despegue salió a caminar con ellas y decidió ser completamente honesto. “Les dije: ‘Aquí está mi testamento. Si algo me pasa, esto es lo que quedará para ustedes’”, contó después.

Ellas preferían que no se fuera. Que se quedara en casa. Pero también sabían que su padre deseaba concretar el sueño de su vida.

UN NOMBRE EN LA LUNA

Durante el viaje ocurrió uno de los momentos más emotivos de la misión. Cuando la nave se encontraba a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, el astronauta Jeremy Hansen anunció que uno de los cráteres observados sería bautizado “Carroll”, en homenaje a la esposa de Wiseman. Hubo silencio durante varios segundos. Luego, un abrazo entre los cuatro astronautas. En Houston, las hijas del comandante miraban la transmisión.

Ahora, la cápsula Orión está a punto de regresar a la Tierra y Wiseman guarda en su equipaje un pequeño recuerdo de casa: unas galletas caseras que una de sus hijas le preparó antes del lanzamiento.

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