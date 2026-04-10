Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión

La misión Artemis II de la NASA entrará hoy en su fase final con el regreso a la Tierra de la nave Orion, que transporta a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de Estados Unidos, y Jeremy Hansen, de Canadá.

El vuelo ya quedó en la historia de la exploración espacial: se trata de la primera misión tripulada en más de 50 años que llega nuevamente al entorno de la Luna. Lanzada el 1º de abril, la expedición tuvo como objetivo principal probar sistemas, recopilar datos y validar la tecnología que permitirá futuras misiones con alunizaje.

Pero antes de cerrar ese capítulo, la nave deberá completar con éxito una serie de maniobras delicadas que determinarán si el regreso se produce sin inconvenientes.