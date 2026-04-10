Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?

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En la vivienda del hombre sospechado de ser el autor material del ataque se secuestró una herramienta de esas características, que ahora será peritada. Sigue la conmoción
En las últimas horas, al margen de las novedades que se desprenden del expediente judicial por el crimen del jubilado Néstor Copoletti (79) en Villa Elisa, consistentes en el pedido de detención formal para el aprehendido que tiene el caso y su potencial citación a prestar declaración indagatoria, comenzó a circular una versión espeluznante: ¿La víctima fue asesinada a golpes y con el empleo de un serrucho?
De acuerdo a voceros de tribunales, en el allanamiento realizado en la casa del imputado, identificado como Gonzalo Lionel Maciel (31), se secuestró un herramienta de esas características, que ahora será sometida a peritajes para determinar si contiene rastros hemáticos y puede convertirse en prueba de que fue empleada durante la agresión mortal.
Como se sabe, el cuerpo de Copoletti arrojó al examen forense un “traumatismo encéfalocraneano con múltiples fracturas en calota y base de cráneo; fracturas en rostro; hemorragia meninge; fractura en la base del cráneo; golpe con o contra un elemento duro o romo y lesiones en mano derecha compatible con defensa o lucha”.
Por eso se presume que el autor manipuló el serrucho al desplegar su conducta homicida, máxime cuando lo tenía oculto en su domicilio, distante a pocas cuadras de la escena del crimen.
Maciel no era un extraño para el jubilado, todo lo contrario. Era su jardinero y tenían la cercanía suficiente para mantener charlas o una ronda de mates.
¿Qué pudo haber sucedido para que todo terminara de la peor manera o qué lo impulsó a vulnerar su confianza? Esos son algunos de los interrogantes que atraviesan el asesinato, aunque se cree que solían existir discusiones por la no devolución de herramientas que Copoletti le solía prestar a Maciel.
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Para el fiscal que investiga lo ocurrido, Juan Cruz Condomí Alcorta, “del estudio de los elementos de convicción reunidos en autos se concluye que existe semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de un hecho ilícito. Es así que en horas de la noche del día 4 de abril de 2026, un sujeto de sexo masculino ingresó en el domicilio de calle 423 bis N° 667 entre 7 y 8 de Villa Elisa, a fines de sustraer diferentes objetos, siendo sorprendido por el propietario de la finca Néstor Copoletti de 79 años de edad, a quien le asestó múltiples golpes y cortes con un objeto contundente”.
El serrucho que apareció en la casa del acusado será peritado en busca de rastros de sangre
“Que dichos golpes fueron ocasionados aprovechando la avanzada edad de la víctima y los padecimientos incapacitantes que esta tenía -erisipela, cáncer de próstata, utilizaba bastón y no veía de un ojo - y le provocaron numerosas fracturas, entre ellas del tabique nasal y en la base del cráneo, ocasionándole ésta última su deceso”, agregó en su requisitoria.
“Que luego de esto el encartado se dio a la fuga con los elementos sustraídos en su poder -medicamentos, armas, herramientas, etc. - y a bordo de una bicicleta playera de color celeste en la cual había arribado precedentemente”, completó.
El fiscal consideró que se trató de un “homicidio doblemente agravado criminis causae y por alevosía en concurso real con robo calificado por el empleo de un arma impropia”.
Ahora del planteo se corrió traslado a la jueza de garantías Marcela Garmendia, quien se avalar lo peticionado dejará a Maciel de cara a la indagatoria.
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