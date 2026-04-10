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Política y Economía |REUNIÓN EN LA PLATA

Libertarios aceleran con la Boleta Única Papel

Libertarios aceleran con la Boleta Única Papel

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10 de Abril de 2026 | 01:46
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Legisladores de La Libertad Avanza de los bloques de diputados y senadores bonaerense realizarán hoy por la mañana un encuentro en el que participará la directora nacional Electoral del Ministerio del Interior, Luz Landivar, para discutir y profundizar el proceso de implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en la Provincia.

La funcionaria nacional expondrá los mecanismos utilizados en la última elección nacional donde fue instrumentada esta modalidad de votación.

El encuentro se realizará en el Anexo del Senado, ubicado en calle 7 y 49, sala de reuniones, 2° piso.

Como viene informando este diario, La Libertad Avanza empuja la idea de que en los próximos comicios de la Provincia rija este sistema en lugar de la tradicional boleta sábana.

“El kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”, explicaron dirigentes libertarios y advirtieron que “no hay voluntad real de transparentar el proceso electoral”. Como se sabe, Unión por la Patria rechaza la idea de modificar el sistema de votación para los comicios bonaerenses.

 

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