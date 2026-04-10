El sector de Fernández y Lordén decidió dar pelea en la interna de la UCR bonaerense

En desventaja frente a una poderosa coalición interna, el sector del radicalismo bonaerense referenciado en Miguel Fernández y Alejandra Lordén decidió plantar bandera y dar pelea por la conducción del Comité Provincia.

El espacio enfrenta a un armado que incluye a los sectores de Maxi Abad, Emiliano Yacobitti, Daniel Salvador y Gustavo Posse. Aun así, buscó mostrar volumen político con un encuentro en Saladillo que reunió a trece intendentes, cuatro legisladores provinciales y un diputado nacional, además de dirigentes de las ocho secciones electorales.

La movida se dio en la antesala del fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien confirmó que la interna de la UCR bonaerense se realizará el 7 de junio de 2026. El magistrado rechazó la impugnación presentada por Fernández y validó la convocatoria anticipada impulsada por un sector del Comité Provincia y la Convención.

Pese a ese escenario, el espacio insiste en evitar la confrontación. La estrategia de Fernández, Lordén y el grupo de intendentes que los respalda es abrir una instancia de diálogo que derive en una lista de unidad. Pero advierten que, si no hay acuerdo, competirán.

“Quién conduzca el Comité Provincia no es lo central. Lo que no vamos a admitir es que se nos deje de lado”, afirmó Lordén.

La vicepresidenta partidaria reconoció la desventaja: “Sabemos que es casi imposible ganar porque enfrente hay una coalición muy fuerte que, si no gana en las urnas, judicializa el resultado. Pero igual vamos a jugar y a seguir creciendo”.

El acto en Saladillo superó las expectativas, con más de 500 asistentes. Participaron el diputado nacional Pablo Juliano y los legisladores provinciales Valentín Miranda, Priscila Minnaard, Natalia Quintana y la propia Lordén.

También dijeron presente los intendentes Franco Flexas (General Viamonte), José Luis Salomón (Saladillo), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), Ramón “Tito” Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina) y Esteban Santoro (General Madariaga).

POSIBLES RUMBOS

En clave electoral, Lordén trazó tres posibles rumbos para el partido: un frente antimilei con el peronismo, como plantea el sector de Federico Storani; una alianza con La Libertad Avanza, opción que atribuyó a Abad; o una tercera vía “sin Milei ni Kicillof”, junto a sectores del PRO, la Coalición Cívica y el GEN. “Esa es nuestra opción”, definió.

El intendente de Rauch y presidente de la Liga de Intendentes radicales, Maximiliano Suescun, reivindicó el peso territorial del espacio: “En Saladillo estuvo el radicalismo que gana elecciones y gobierna. Esa es nuestra validación”.

A la vez, cuestionó el armado que impulsa la interna: “Los mismos sectores que protagonizaron una interna que nos hizo daño ahora se unen para llevarnos a otra, dejando afuera a una parte importante del partido”.

En la misma línea, Franco Flexas advirtió sobre el malestar interno: “El partido no está para una interna. Hay dirigentes que quieren avanzar sin consultar a la mayoría”. Y agregó: “Hay mucha militancia y dirigencia decepcionada, enfocada en lo territorial y que no se siente representada”.

Para el jefe comunal de General Viamonte, la discusión de fondo es otra: “Antes que una interna, hay que debatir qué radicalismo queremos, con un proyecto que le hable al AMBA y al interior, y que tenga en cuenta la seguridad y la educación”.