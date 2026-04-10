Kicillof insistió con las “nuevas canciones” y apuntó contra Milei

Axel Kicillof volvió a hacer pie en Capital Federal. Esta vez fue para lanzar el Movimiento Derecho al Futuro “Universidad y Ciencia” en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En ese ámbito repitió sus críticas al presidente Javier Milei, pero al mismo tiempo convocó a la construcción de una alternativa al gobierno libertario.

“Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros. Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas”, dijo el mandatario, que insistió en la idea de entonar “nuevas canciones” como símbolo del armado de una oferta electoral renovada con eje en el peronismo.

Kicillof fue incluso más allá en ese concepto y criticó la última experiencia de gobierno del PJ con Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza. “Tenemos una tarea inmensa y yo creo que se aceleran los tiempos. Tenemos que pensar, y no nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, sostuvo.

CONTRA LAS INTERNAS

Y añadió: “Lo que necesitamos es tener ideas en común, saber para dónde vamos, tratar de perder el menor tiempo posible en internas que no llevan a ningún lado. Hablarle a todo el mundo y escuchar mucho”.

El acto se realizó en el auditorio de Ciudad Universitaria en CABA, con presencia de docentes, estudiantes universitarios y científicos. También participo gran parte del gabinete del gobernador como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Producción, Augusto Costa, de Desarrollo, Andrés Larroque, y la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Al apuntar al gobierno nacional Kicillof dijo que “no voy a describir lo que ya todos saben, lo que sí puedo decir es que hay una regularidad y una repetición en esto. La primera es que este plan de ajuste es un plan muy parecido, por no decir casi idéntico, que los planes económicos de la época de Martínez de Hoz, de Cavallo, de Macri. Está aplicando las mismas medidas. La apertura importadora no es patrimonio de Milei, es algo que ocurrió después del 76, de los 90. Lo mismo puede decirse de la represión salarial. En política económica no hay diferencias, es todo un paquete similar”.

Y concluyó: “Se trata de un plan de destrucción masiva, no de un ajuste”, y al comparar esta administración con la que encabezó Mauricio Macri sentenció que “es el mismo plan, con los mismos personeros”.