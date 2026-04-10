La escribana reapareció en tribunales y rompió el silencio en una entrevista

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Como si se tratara de una coordinada estrategia judicial, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni investigadas por la Justicia, reapareció ayer en Comodoro Py y rompió el silencio en una entrevista periodística.
Sobre su sorpresivo regreso a tribunales tras la declaración del miércoles -pese a no estar citada- explicó que volvió para entregar documentación vinculada al caso. “Me comprometí a llevar material que me habían pedido”, indicó. Cuando le preguntaron por su teléfono celular, requerido en su primera testimonial por el fiscal Gerardo Pollicita, la escribana dijo que no se acordaba de eso porque la declaración había sido muy larga. Ayer tampoco lo aportó. “Lo dejé en el auto”, se excusó.
Adorni, cabe recordar, quedó en la mira por al menos tres transacciones: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en un country Exaltación de la Cruz. A lo que se suma la polémica por el viaje a Punta del Este en avión privado.
Según explicó Nechevenko en diálogo con Infobae, ella intervino en las tres operaciones y en ninguna pidió datos sobre el origen de los fondos porque conoce a Adorni desde hace 25 años e insistió: “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”.
Según abundó, el funcionario hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea al 1100, para comprar la casa del country. Ambas operaciones se realizaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2024. Aseguró que dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron 100 mil dólares al platense con una tasa de 11% anual.
La profesional agregó que Adorni cumple con el pago de los intereses acordados y reveló que ella le presentó a las prestamistas, sin cobrar comisión. “Sé que Adorni va a pagar”, confió.
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Siempre según el relato de Nechevenko, el jefe de ministros planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca a tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito de la calle Miró en el que vive actualmente.
En esta operación, las prestamistas fueron dos jubiladas. Según la escribana, el ministro coordinador es amigo del hijo de una de ellas y por eso accedió a condiciones de financiamiento muy beneficiosas.
“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni. Los chicos (hijos) van al mismo colegio”, dijo y que “por eso es más lógico el tema de que no hay intereses”. Además, aclaró: “Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”.
Nechevenko también se refirió a la compra de la casa de Exaltación de la Cruz. En este punto, aseguró que Adorni pagó “con una transferencia”, pero cuando le mencionaron que habían sido USD20 mil, desmintió: “No fue por 20 mil dólares”.
Pese a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre su cliente, la escribana aseguró que las operaciones “nunca” le parecieron sospechosas y por eso no le pidió documentación sobre el origen de los fondos: “No le pedí nada porque estoy absolutamente segura”, dijo sobre quien prefiere llamar “Manu. Yo le digo así, lo conozco hace veintipico de años”, confirmó. Mientras admitió haber hablado con el funcionario después de que estalló el escándalo: “Sí, claro”, reconoció, pero evitó dar detalles de esas conversaciones”.
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