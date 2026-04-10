USD 10 mil para volver de Nueva York

Entre los múltiples frentes judiciales que debe sortear el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está el vuelo con su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que a principios del mes pasado acompañó al presiente, Javier Milei, en su viaje a Nueva York.

En este marco, el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga los viajes de Adorni y su mujer, tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso de la pareja, de Estados Unidos a la Argentina.

Según trascendió, Angeletti pagó 5.154,55 dólares. Los dos habrían volado por Delta y no lo hicieron en clase turista, sino en primera: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial” y salió 4.910,35 dólares, según detallaron fuentes con acceso a la causa.

A la ida, la pareja había viajado en el avión oficial con el Presidente, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete, quien permaneció junto a su esposa en Estados Unidos para participar de la feria Argentina Week.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo sin escalas DL 115, que salió a las 22:25 y aterrizó en Ezeiza a las 10:15 del día siguiente.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En el caso de Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y despachó dos valijas.

Cuando estalló la polémica por la presencia de su esposa en una activididad oficial, Adorni justificó en una entrevista que él se estaba “deslomando” en Nueva York y quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Además, alegó que no le había costado nada al Estado.