Cómo es el proyecto que busca frenar las quiebras de familias bonaerenses endeudadas

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La iniciativa fue presentada en la Legislatura por la diputada Ana Balor
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La Legislatura bonaerense ya tiene un proyecto de ley que busca incorporar la figura del "sobreendeudamiento" como una respuesta a la creciente morosidad que se viene registrando en los hogares.
La iniciativa es impulsada por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Ana Balor, quien justificó la presentación en la actual situación económica que se vive a nivel nacional, donde las familias que sacan un préstamo ya no lo hacen para comprar bienes sino para cubrir gastos básicos, como la compra de alimentos, lo que marca el deterioro de la capacidad de consumo.
El proyecto contempla sumar la figura del sobreendeudamiento en la normativa provincial y modificar el procedimiento administrativo, permitiendo suspender actuaciones judiciales por 90 días. Durante ese plazo, no se realizarían embargos ni ejecuciones mientras se realiza una mediación en oficinas municipales de defensa de los consumidores y con el acompañamiento del gobierno provincial, con el objetivo de reordenar la economía familiar, por ejemplo a través de quitas de intereses o de otras herramientas.
Además, Balor propone incorporar educación financiera y crediticia en la enseñanza oficial para que los usuarios puedan comprender mejor las condiciones de los contratos, en tanto que no contempla ayuda económica del Estado, como subsidios, sino el acompañamiento en una instancia de mediación que posibilite llegar a un entendimiento.
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