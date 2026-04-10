Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

La inflación de marzo en CABA fue del 3%

Registró una suba del 0,4% respecto de la medición de febrero

La inflación de marzo en CABA fue del 3%
10 de Abril de 2026 | 11:56

Escuchar esta nota

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo, desde el 2,6% que había arrojado en febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

De esta manera, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9%, mientras que en términos interanuales la suba fue de 32,1%.

El rubro educación y el aumento de los combustibles explican la suba de los precios. Justamente Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo. En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.

Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Gimnasia se recuperó con una goleada y pasó por encima a Camioneros

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

La Justicia ordenó procesar a 15 clubes del fútbol argentino

Estudiantes regresó y hoy piensa en Unión
Últimas noticias de Política y Economía

Mar del Plata: el COSAPRO reunirá a autoridades para definir políticas sanitarias

Fallos judiciales reavivan el conflicto por la tasa vial en el territorio bonaerense

UPCN: Andrés Rodríguez y Fabiola Mosquera fueron electos al frente del Consejo Directivo Nacional y de la Comisión Directiva bonaerense

Cómo es el proyecto que busca frenar las quiebras de familias bonaerenses endeudadas
Policiales
Cartas, mails programados y teléfono desbloqueado: quién era Maitena, la chica de 14 años hallada sin vida
Robó el techo de un Peugeot 206 en la zona oeste de La Plata y quedó filmado
Falsos “Rappi” asaltaron a un delivery y le robaron la moto mientras trabajaba en La Plata
VIDEO.- Aprehenden a un hombre que andaba desnudo en Plaza Moreno
Filtran desgarrador video de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Me quiero quedar acá"
Deportes
La AFA sancionó fuerte a Palacios por la expulsión contra San Lorenzo y también al Cacique Medina
Gimnasia se recuperó con una goleada y pasó por encima a Camioneros
Gimnasia y un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
Pata Pereyra: “El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Información General
¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra? Los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Espectáculos
Gimena Accardi se sometió a un retoque estético en su cara, qué se hizo y cómo le quedó 
María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina vuelven para “En el barro 3", se estrenará en 2027 
Fuerte polémica en Gran Hermano: Anna Chiara visitó la casa entre rumores de reemplazar a Andrea del Boca
Los Rolling Stones preparan su retorno a nuestro país: sólo visitarían Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido
Se filtraron los motivos por la polémica ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti en el documental de Silvina Luna, el tráiler

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla