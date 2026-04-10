La inflación de marzo en CABA fue del 3%

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Registró una suba del 0,4% respecto de la medición de febrero
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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo, desde el 2,6% que había arrojado en febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).
De esta manera, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9%, mientras que en términos interanuales la suba fue de 32,1%.
El rubro educación y el aumento de los combustibles explican la suba de los precios. Justamente Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo. En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.
Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).
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