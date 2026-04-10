Cartas, mails programados y teléfono desbloqueado: quién era Maitena, la chica de 14 años hallada sin vida

La muerte de Maitena Garófalo, la chica de 14 años hallada sin vida en General Las Heras, dejó una historia marcada por señales previas, mensajes de despedida y una planificación que hoy es eje de la investigación.

La adolescente vivía en Merlo, asistía a la Escuela Secundaria N°16 y, según reconstruyeron los investigadores, el miércoles por la mañana salió de su casa rumbo al colegio como todos los días. Sin embargo, nunca ingresó. Fue la última vez que la vieron con vida.

A partir de cámaras de seguridad, se pudo reconstruir parte de su recorrido. Caminó sola por distintas calles, se dirigió hacia la estación de tren y tomó una formación del ferrocarril Sarmiento con destino a Las Heras. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un descampado, sin signos de violencia.

El perfil de Maitena comenzó a delinearse con los elementos hallados en su casa. Los investigadores encontraron al menos nueve cartas de despedida dirigidas a familiares y amigos, en las que expresaba su deseo de “estar en un lugar tranquilo”.

No fue el único indicio. También dejó su celular junto con la contraseña escrita para que pudiera ser desbloqueado, además de correos electrónicos programados que sus destinatarios recibirían días después.

Ese conjunto de elementos llevó a los investigadores a sostener como principal hipótesis la de un suicidio, ya que todo indicaría una planificación previa.

Sin embargo, el caso abrió otros interrogantes. En el teléfono de la adolescente aparecieron chats y llamadas con números extranjeros que, según denunció su entorno, podrían haberla influido o incluso instigado a tomar esa decisión.

Esa línea es analizada por la Justicia, aunque no hay confirmaciones concluyentes. Otras fuentes cercanas a la investigación señalaron que, por el momento, no hay pruebas firmes de intervención de terceros.

Quienes la conocían la describieron como una adolescente sociable, participativa y activa en actividades como el grupo scout, sin señales evidentes de angustia extrema en los días previos.