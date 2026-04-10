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Asbesto en una escuela de La Plata: tras la vuelta a clases, cuestionan los informes y piden más rigurosidad

Asbesto en una escuela de La Plata: tras la vuelta a clases, cuestionan los informes y piden más rigurosidad
10 de Abril de 2026 | 13:37

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La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº3 de Los Hornos, en La Plata, expresó su preocupación y se consideró en estado de alerta ante "la persistencia de asbesto en el edificio y la incompletud de las obras destinadas a su remediación". Así lo manifestaron por medio de un comunicado luego de que esta semana los estudiantes y docentes retomaran las actividades escolares tras una prolongada suspensión de clases. 

Según se explayaron, "la exposición potencial a materiales con asbesto no es episódica: es cotidiana, sostenida y masiva". Para poner en dimensión el alcance de la problemática, denunciada semanas atrás por algunos gremios, describieron que "la institución funciona con tres turnos completos (mañana, tarde y noche) y alberga a cientos de estudiantes de 1° a 6° año, con múltiples divisiones por nivel, en un edificio de varios pisos con subsuelo y alta circulación diaria".  

La exposición conjunta de padres, estudiantes, docentes, no docentes, auxiliares y trabajadores vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la probable presencia de asbesto en ese establecimiento de 140 entre 62 y 63. Cabe recordar que en el inicio de esta semana los sindicatos señalaron que "no hay presencia de asbesto en el ambiente del establecimiento" en sintonía con el informe oficial sobre la inspección realizada en el edificio.  Asimismo, habían anticipado que mientras se regresaba a clases algunos sectores del edificio permanecerían inhabilitados hasta el sábado cuando se “se terminen de cubrir aquellas partes que puedan ser vulnerables”.  

A partir de esa información el martes retomaron las clases presenciales los estudiantes de 1º, 2º, 3º y 6º de ambos turnos. En tanto que entre ayer y hoy lo hicieron los alumnos de 4º, 5º y 6º. 

Respecto de las inspecciones y medidas recientes por parte de las autoridades de Educación, la comunidad educativa cuestionó esos estudios y exigió mayor rigurosidad. Según insistieron "el estado actual del edificio evidencia fallas graves tanto en el subsuelo como en planta baja, oficinas y pisos superiores”. "Hay cañerías con asbesto sin sellar ni encapsular; trabajos incompletos con materiales aún expuestos; y encapsulados parciales y sectores sin intervención”, indicaron. 

En esa línea alertaron que "estas condiciones configuran un escenario crítico porque el asbesto no eliminado ni correctamente encapsulado sigue siendo una fuente potencial de liberación de fibras". 

"En un edificio con circulación vertical de aire -escaleras, pasillos, diferencias térmicas- este riesgo se amplifica por el llamado 'efecto chimenea', que puede dispersar partículas entre niveles, incluso desde zonas no visibles o aparentemente aisladas", describieron. 

En el texto, los distintos actores de la escuela solicitaron la "finalización inmediata y certificada de las obras de retiro o encapsulado total del asbesto en todos los sectores del edificio". 

También pidieron por "nuevos estudios ambientales con metodologías más sensibles y adecuadas para entornos escolares (como microscopía electrónica y estándares internacionales)". 

Por último, exigieron "transparencia total en los informes, plazos de obra y disposición final de los materiales peligrosos". 

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