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Política y Economía

"Combinación peligrosa": el informe del Banco Provincia sobre suba de inflación y los salarios estancados

"Combinación peligrosa": el informe del Banco Provincia sobre suba de inflación y los salarios estancados
10 de Abril de 2026 | 14:53

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Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, datos oficiales del Banco Central y la Secretaría de Trabajo, el tipo de cambio real se apreció 8% y los salarios formales cayeron 4,5%. En febrero y marzo, el tipo de cambio real se apreció otro 7,5%, en tanto que el poder adquisitivo de los trabajadores registrados habría caído un 2% adicional. "De esta manera, podemos afirmar que estamos frente a un proceso de apreciación cambiaria con caída del salario real (-17% y -6%, respectivamente), una anomalía para la economía argentina", indica el Informe Semanal de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia de Buenos Aires.

Señala que "este esquema atípico se explica, en buena medida, porque el dólar calmo no pudo evitar la aceleración inflacionaria. Por el contrario, la suba de precios pasó de la zona de 2% a mediados del año pasado a la de 2,5% en el último trimestre y de 3% en la actualidad. Así, la aceleración inflacionaria fue más relevante que la apreciación del tipo de cambio real para la dinámica del poder adquisitivo, y éste viene cediendo terreno en los últimos meses".

"Históricamente, los problemas de sostenibilidad de los procesos de apreciación cambiaria se ubicaban del lado de la cuenta corriente: un crecimiento acelerado de la demanda interna requería un mayor aumento de las importaciones de lo que podían ofrecer las exportaciones, motivando el desequilibrio. Paradójicamente, un proceso de apreciación cambiaria sin crecimiento del salario real podría volver más sostenible al esquema por el lado externo, ya que con una masa salarial que no crece, la reacción de las importaciones es menor -estas dependen no solo del salario real, sino también del salario en dólares; no obstante, el aumento de servicios inelásticos por encima de los ingresos reordena consumo, acotando el crecimiento de las compras al exterior-", puntualizan en el informe.

Sin embargo, -indican- la sostenibilidad del proceso "dependerá de la cuenta capital: en los próximos doce meses, hay pagos de deuda en moneda extranjera por USD 17.500 millones, y sin financiamiento de mercado para el Sector Público Nacional será difícil cumplimentarlos sin atravesar tensiones cambiarias. En este sentido, resalta que el peso argentino fue la segunda moneda que más se apreció de la región en lo que va del año (-5%, solo detrás de Brasil: -7%; el promedio fue -1,6%), pero, en contraste, el riesgo país subió levemente (+5 p.b.) en tanto que cayó 10 p.b. en la región. La baja estuvo liderada por Ecuador (-54 p.b.), el otro “riesgoso” de América del Sur".

Otro de los puntos clave, indica que "en este contexto, apreciar el tipo de cambio conlleva un riesgo inherente: sin crédito privado en dólares, cualquier desequilibrio temporario del mercado de cambios debe responderse con reservas, que siguen siendo escasas: los USD 45.000 millones que posee el Banco Central representan 7% de PBI, menos de la mitad de la media regional (+14,8%). La pregunta, entonces, es si se reabrirá el financiamiento de mercado: caso contrario, podríamos pasar de un esquema de apreciación cambiaria con caída del salario real, atípico para nuestra economía, a otro de depreciación cambiaria con caída del salario real: más usual, pero no por ello más feliz".

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