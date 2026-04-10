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La relación entre Pablo Carrozza y la influencer Valentina Salcedo llegó a su fin y la noticia sacudió tanto al mundo del espectáculo como al deportivo. Aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente, las señales en redes sociales fueron más que elocuentes.
El dato que encendió las alarmas fue concreto: el periodista dejó de seguirla en Instagram. Un gesto que, en tiempos donde todo pasa por lo digital, funcionó como detonante para que rápidamente se instalara la versión de una ruptura definitiva.
La pareja había oficializado su vínculo durante el verano, incluso con imágenes de unas vacaciones juntos que habían sorprendido a sus seguidores. Sin embargo, en cuestión de semanas, todo parece haber quedado atrás.
Rumores y versiones cruzadas
Como suele ocurrir en estos casos, la separación no tardó en quedar envuelta en especulaciones. En redes sociales comenzaron a circular distintas hipótesis sobre los motivos del quiebre, muchas de ellas apuntando a una posible tercera persona.
Según versiones que se viralizaron en X (ex Twitter), Salcedo habría iniciado un vínculo con un reconocido ídolo de Boca Juniors (Chicho Serna), lo que habría generado la ruptura. Por ahora, se trata únicamente de rumores sin confirmación oficial.
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Porque según fuentes cercanas a #LAM, otro detonante de la separación de Valentina Salcedo y Pablo Carrozza, fue que la ex modelo de OF se habría "acercado" bastante al Chicho Serna, mano derecha de Juan Román Riquelme en la dirigencia. pic.twitter.com/1OmfhLFyvN
Un amor que no duró
Meses atrás, el propio Carrozza había hablado públicamente de la relación y se había mostrado entusiasmado. “Es alguien muy especial, me trajo mucha paz en medio de un quilombo bárbaro”, había dicho, dejando en claro el buen momento personal que atravesaba junto a la influencer.
También había reconocido la incomodidad de exponer su vida privada, aunque admitía que, al tratarse de dos personas públicas, era difícil mantener el vínculo lejos de la mirada mediática.
Hoy, ese capítulo parece cerrado. Sin comunicados ni declaraciones formales, pero con señales claras en redes, la historia entre Carrozza y Salcedo suma un final inesperado… y rodeado de versiones que no dejan de crecer.
POR MES*
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