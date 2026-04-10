Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EL DIA EN LAS REDES

Una obra se transformó en un problema en la zona de 4 y 76

Una obra se transformó en un problema en la zona de 4 y 76
10 de Abril de 2026 | 02:27
Edición impresa

En Villa Elvira, los vecinos de 4 y 76 se enfrentan a una situación “vergonzosa” por una obra en la calle, abandonada hace más de un año, según reclamaron a través del WhatsApp de EL DIA (221 477 9896). “Desde hace un año y medio está así. Es vergonzoso el nivel de desidia”, se indicó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja
Últimas noticias de La Ciudad

El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%

Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua
Información General
Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Policiales
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
“El lado B” de un caso de inseguridad vial en 2 y 60
A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país
Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”
Deportes
Gimnasia: se recuperó con una goleada
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Errecalde abandonó la cancha por una molestia: ¿viajará a Junín?
Espectáculos
“En el barro 3”: vuelve María Becerra, ¿se va la China Suárez?
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla