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Quejas por una peligrosa “pileta” en la vereda de 135 entre 59 y 60

Quejas por una peligrosa “pileta” en la vereda de 135 entre 59 y 60
10 de Abril de 2026 | 02:28
Edición impresa

Andrea Donayo se quejó por un pozo grande y profundo en la vereda, tapado de agua, formando “una peligrosa pileta” en calle 135 entre 59 y 60, a la altura del 1.335. Los reclamos a la empresa ABSA comenzaron en febrero y uno de los números es el 4011670/1, dijo la vecina.

 

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