Revés para la CGT: la Justicia definió que la reforma laboral se discutirá en el fuero contencioso

La Confederación General del Trabajo (CGT) sufrió un revés judicial en su intento por frenar la reforma laboral, luego de que un juzgado federal resolviera que la causa deberá tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo y no en la Justicia laboral.

La decisión fue tomada por la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, quien hizo lugar a un planteo del Gobierno nacional y declaró la competencia de ese fuero para intervenir en el caso.

El pedido había sido impulsado por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, en el marco de la disputa judicial abierta tras la sanción de la ley de Modernización Laboral.

Cambio de escenario judicial

El fallo implica que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma se traslada a un ámbito considerado más cercano al Estado, lo que modifica el escenario del conflicto.

La resolución se conoció días después de que un juzgado laboral —a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda— dictara una medida cautelar que suspendió provisoriamente 82 artículos de la ley.

Para fundamentar el cambio de fuero, el Gobierno se apoyó en un artículo de la propia norma, que establece que las causas en las que el Estado nacional sea parte deben tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Incluso, esa disposición excluye expresamente la intervención de la Justicia laboral.

En su resolución, Marra Giménez sostuvo que el juzgado laboral que intervenía en la causa “no es un juzgado federal”, por lo que correspondía hacer lugar a la inhibitoria planteada por el Ejecutivo.

Qué había pedido la CGT

La CGT había presentado una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, sancionada en marzo con amplia mayoría en el Congreso.

Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el cálculo de indemnizaciones, la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo del esquema tradicional, la ampliación de los servicios mínimos durante huelgas y modificaciones en el período de prueba.

También se objetaron la derogación de la ley de teletrabajo y la implementación de un sistema de “banco de horas”.

Un conflicto que sigue abierto

Pese al cambio de fuero, la medida cautelar que suspendió parte de la reforma sigue vigente por el momento, mientras se define el fondo de la cuestión.

El caso, que ya genera fuerte tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, continuará su recorrido judicial y podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra sobre la validez de la reforma laboral.