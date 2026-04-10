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Incidentes en el acceso con los hinchas del Lobo

Antes del inicio del partido, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos para los triperos. El motivo fue que algunos ingresaron sin ticket

Incidentes en el acceso con los hinchas del Lobo

Llamó la atención que apareciera una bandera del Lobo al revés

10 de Abril de 2026 | 03:12
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Momentos de tensión se vivieron en la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en el Estadio Florencio Sola.

Antes del inicio del encuentro, se registraron incidentes en los accesos destinados a la parcialidad tripera. El conflicto se originó cuando un grupo de hinchas intentó ingresar sin entrada, lo que derivó en un cruce con efectivos de seguridad que estaban a cargo del operativo en la zona. Ante esta situación, las fuerzas utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los simpatizantes, generando momentos de confusión y corridas en las inmediaciones del estadio.

Como consecuencia de este episodio, el ingreso del público visitante se vio demorado y desorganizado. Muchos hinchas del Lobo terminaron accediendo a la tribuna con el partido ya en juego, lo que provocó que buena parte del colorido inicial en las gradas se diera una vez comenzado el encuentro.

A pesar del clima tenso que se vivió durante varios minutos, no se registraron heridos ni detenidos, y la situación fue controlada con rapidez por el operativo de seguridad. Con el correr del tiempo, todo volvió a la normalidad dentro del estadio.

Cabe destacar que cerca de cinco mil simpatizantes de Gimnasia dijeron presente en el Florencio Sola para acompañar al equipo en su debut en el certamen más federal del país, aportando un importante marco en la tribuna visitante, más allá de los inconvenientes sufridos en el ingreso.

BUEN MARCO DE HINCHAS

Desde temprano los simpatizantes de Gimnasia se hicieron presentes en cancha de Banfield, en Peña y Arenales para acompañar al equipo en el debut de Copa Argentina ante Camioneros, donde una cifra cercana a las cinco mil personas estuvo en el lugar de los hechos.

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Los hinchas albiazules ocuparon la tribuna popular “Osvaldo Fani” y la platea “Eliseo Mouriño”, la cabecera es en la que habitualmente se ubicaron los visitantes. Siguiendo esta misma línea, ingresaron por la intersección de las calles Peña y Lugano, Puertas N° 7 y 8. Allí, fue donde comenzaron los incidentes que demoraron el ingreso de varios hinchas.

 

Una cifra cercana a los cinco mil hinchas, acompañaron al equipo en el Sola

 

Pese a esa situación, los fanáticos vivieron una noche de fútbol acompañando a su equipo al sur del gran Buenos Aires, viviendo una previa con el folklore argentino, en las adyacencias del Estadio Lencho Sola.

A su vez, la fiesta continuó dentro del recinto, donde con el cancionero habitual atemperaron la previa y el posterior inicio del juego, acompañado por banderas y tirantes. Entre ellas, una llamó la atención ya que se encontraba colgada al revés.

Por su parte, durante el transcurso del encuentro, y algunos pasajes del juego, se sintió el malestar y enojo de los hinchas triperos debido al presente que le toca atravesar al equipo.

 

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