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Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal

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Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
10 de Abril de 2026 | 04:00

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La Plata se prepara para vivir un fin de semana a puro sabor, música y encuentro con la llegada del Festival de la Cerveza Capital, un evento que promete reunir a miles de personas en un ambiente festivo y al aire libre.

La cita será en el Camping Municipal (122 y 56), con entrada libre y gratuita, durante tres jornadas consecutivas: el viernes 17 desde las 18 horas, el sábado 18 a partir de las 16, y el domingo 19 desde las 14.

El festival contará con la participación de más de 30 cervecerías, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de más de 240 estilos de cerveza artesanal. A esto se suma una variada propuesta gastronómica pensada para acompañar cada pinta y completar la experiencia.

Además, la música en vivo será uno de los grandes atractivos del evento, con una programación que abarca distintos géneros y artistas destacados.

El viernes 17 la jornada estará musicalizada por DJs como Fancy, Jula Morales (en vinilos) y Marttein, con el cierre a cargo de Come to Me.

El sábado 18 será el turno de las bandas en vivo, con presentaciones de Los Misterios, Mostruo!, Sara Hebe y El Mago y La Nueva (Nueva Luna), en una grilla que combina energía, identidad y diversidad musical.

El domingo 19, en tanto, el festival continuará con propuestas para toda la familia, incluyendo a Manijas Percusión, Vida Pura, La Chabomba, Lemon Champs y el cierre con Mario Luis.

Con una propuesta que combina cerveza artesanal, gastronomía y música, el Festival de la Cerveza Capital se posiciona como uno de los eventos destacados del calendario platense, ideal para disfrutar entre amigos o en familia.

 

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