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Moria Casán criticó a Andrea del Boca luego de su paso por Gran Hermano
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El paso de Andrea del Boca por la casa de Gran Hermano fue breve.
Pero, su salida después del accidente fue muy comentada, tanto que Santiago del Moro y la producción mostraron el video de la caída para descartar todo tipo de duda.
En ese contexto, reapareció Ricardo Biasotti para hablar en su contra. Y Moria Casán dijo lo suyo.
En principio, Moria habló sobre su propia experiencia con la madre de Andrea del Boca: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada".
Después, la One fue contundente sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover".
Por otra parte, se sinceró sobre el accidente de Andrea del Boca: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía", opinó la One.
"Volver al ruedo y ser nuevamente una estrella, se debe gozar", expresó Moria Casán.
Finalmente, deslizó que Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano Generación Dorada: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, no dudará en hacerlo".
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