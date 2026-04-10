Moria Casán criticó a Andrea del Boca luego de su paso por Gran Hermano

El paso de Andrea del Boca por la casa de Gran Hermano fue breve.

Pero, su salida después del accidente fue muy comentada, tanto que Santiago del Moro y la producción mostraron el video de la caída para descartar todo tipo de duda.

En ese contexto, reapareció Ricardo Biasotti para hablar en su contra. Y Moria Casán dijo lo suyo.

En principio, Moria habló sobre su propia experiencia con la madre de Andrea del Boca: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada".

Después, la One fue contundente sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover".

Por otra parte, se sinceró sobre el accidente de Andrea del Boca: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía", opinó la One.

"Volver al ruedo y ser nuevamente una estrella, se debe gozar", expresó Moria Casán.

Finalmente, deslizó que Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano Generación Dorada: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, no dudará en hacerlo".