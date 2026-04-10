Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $4.000.000: los número que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |No se guardó nada

Moria Casán criticó a Andrea del Boca luego de su paso por Gran Hermano

Moria Casán criticó a Andrea del Boca luego de su paso por Gran Hermano
10 de Abril de 2026 | 07:26

Escuchar esta nota

El paso de Andrea del Boca por la casa de Gran Hermano fue breve.

Pero, su salida después del accidente fue muy comentada, tanto que Santiago del Moro y la producción mostraron el video de la caída para descartar todo tipo de duda.

En ese contexto, reapareció Ricardo Biasotti para hablar en su contra. Y Moria Casán dijo lo suyo.

En principio, Moria habló sobre su propia experiencia con la madre de Andrea del Boca: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada".

Después, la One fue contundente sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover".

Por otra parte, se sinceró sobre el accidente de Andrea del Boca: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía", opinó la One.

LE PUEDE INTERESAR

“El futuro es nuestro” cuándo llega a Netflix la serie que se filma en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Sofía Solá, la hija de Maru Botana: la influencer fashion a la que tildan de “cheta”

"Volver al ruedo y ser nuevamente una estrella, se debe gozar", expresó Moria Casán.

Finalmente, deslizó que Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano Generación Dorada: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, no dudará en hacerlo".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Cartelera porteña

Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Gimnasia se recuperó con una goleada y pasó por encima a Camioneros

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

La Justicia ordenó procesar a 15 clubes del fútbol argentino

Milei reconoció el “duro” momento económico y pidió tener “paciencia”
Últimas noticias de Espectáculos

Los Rolling Stones preparan su retorno a nuestro país: sólo visitarían Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido

Se filtraron los motivos por la polémica ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti en el documental de Silvina Luna

Andy Kusnetzoff respondió a los rumores sobre el regreso a la tele con PH 

“El futuro es nuestro” cuándo llega a Netflix la serie que se filma en La Plata
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000: los número que salieron hoy en EL DIA
Viernes fresco pero repunta con Sol todo el día: cómo estará el fin de semana
En medio del caos de los micros revelan que el boleto subió 1.655% desde fines de 2023
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Ya están los nuevos decanos de la UNLP
Policiales
Conmoción por la muerte de una policía en un puesto de vigilancia de Berisso
Se escapó Benito tras ser adoptado y lo buscan con desesperación: "No lo podemos creer" 
A un año de la causa del fentanilo mortal, la ANMAT dio de baja las habilitaciones de los laboratorios
Horror en Villa Elisa: ¿el arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
El "lado B” de un caso de inseguridad vial en La Plata: chocó, sobrevivió pero perdió todo
Información General
¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra? Los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Deportes
Gimnasia se recuperó con una goleada y pasó por encima a Camioneros
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
Pata Pereyra: “El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Errecalde abandonó la cancha por una molestia: ¿viajará a Junín?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla