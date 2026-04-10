Andy Kusnetzoff respondió a los rumores sobre el regreso a la tele con PH 

La tele sigue en movimiento. Así, Telefe está organizando la vuelta de varios programas históricos: Tu cara me suena y Popstars, entre otros.

Pero, en las últimas horas, surgió el rumor de que PH, Podemos Hablar estaría entre ellos y regresaría con la conducción de Andy Kusnetzoff para las noches de los sábados.

Allí, el periodista habló sin vueltas y se refirió al tema.

"Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha fue bárbara", expresó Andy.

Sin embargo, no quiso confirmar oficialmente el regreso del programa: "Todavía ni idea, falta, pero si es bueno volver". El conductor le dejó un mensaje para su competencia: "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede".

De todos modos, se rumorea que, la fecha de regreso para PH, Podemos Hablar sería en junio de este 2026 o luego del mundial, que será transmitido por Telefe.

El objetivo es competir con La Noche de Mirtha, teniendo en cuenta que el canal no tiene una apuesta fuerte en ese horario.