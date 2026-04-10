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Espectáculos |¿Qué pasó?

Se filtraron los motivos por la polémica ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti en el documental de Silvina Luna, el tráiler

10 de Abril de 2026 | 08:01

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Se presentó Perfecta: la voz de Silvina Luna, un documental que recorrerá, desde su voz, cómo fueron los últimos meses de la actriz.

Así, el mencionado trabajo nace a partir de audios y videos que fue dejando Silvina durante sus diálisis y luego la internación.

El mismo, se estrenará en 2027, será bajo la supervisión de su hermano, Ezequiel Luna, participarán famosos, pero no estarán Ximena Capristo y Gustavo Conti, sus grandes amigos.

Más allá de que no quieren entrar en polémica, se refuerza con datos que filtraron en la tele: “Hay algunas personas que consideran que esta idea, que empezó a grabar ella en vida, es un negocio del hermano”.

“Todo lo que podía hacer por ella lo hice en vida y cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y decidí no formar parte”, fue parte del descargo de Conti.

Finalmente, quien habló fue Ángel de Brito, allí sobre lo que declaró Gustavo, opinó: “Lo que pasa es que hay grupos distintos de amigos. Gustavo y la Negra son amigos. Lo vi, me lo dijo Silvina, sé que compartían momentos en su casa…tendrán internas con los otros amigos, que pasaba mucho en ese momento”, cerró de Brito. 

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