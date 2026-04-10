En medio del caos de los micros revelan que el boleto subió 1.655% desde fines de 2023
En medio del caos de los micros revelan que el boleto subió 1.655% desde fines de 2023
El "lado B” de un caso de inseguridad vial en La Plata: chocó, sobrevivió pero perdió todo
Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra? Los pasos clave que debe dar la misión
Atraparon en Olmos a una falsa abogada tras estafar a su suegro por más de 30 millones de pesos
Conmoción por la muerte de una policía en un puesto de vigilancia de Berisso
Filtran desgarrador video de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Me quiero quedar acá"
Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
Los Rolling Stones preparan su retorno a nuestro país: sólo visitarían Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido
Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. Hockey: de fiesta con el clásico platense de caballeros
Viernes fresco pero repunta con Sol todo el día: cómo estará el fin de semana
Cuenta regresiva: El Kuelgue profundiza su universo creativo y llega a La Plata con un show clave en el Hipódromo
Irán y EEUU se preparan para retomar el diálogo que conduzca a un alto el fuego estable
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”
Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
A un año de la causa del fentanilo mortal, la ANMAT dio de baja las habilitaciones de los laboratorios
Más quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Actividades: clases arte, idiomas y deportes, huerta ecológica, taller de lectura
Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A pesar del desalentador estado de salud de Keith Richards que los obligó a suspender su gira, empezaron a circular fuertes rumores a nivel internacional sobre una posible gira de la banda.
De acuerdo Alison Boshoff, periodista y editora del medio británico Daily Mail, la banda estaría orquestando un plan que consiste en hacer shows más livianos y que todos los integrantes puedan sobrellevar con tranquilidad.
Allí, la idea apuntaría a hacer residencias de varios shows en dos o tres ciudades, para evitar el desgaste de salir de gira y tener que tomar un avión cada noche, tras finalizar cada presentación.
De esta manera, Keith Richards, Mick Jagger y Ron Wood podrían darles a sus fans lo que quieren sin la necesidad de afrontar un desgaste físico y mental.
Asimismo, de acuerdo con la mencionada periodista que filtró la información, una de estas residencias sería en la Argentina, tal como hizo Coldplay con su seguidilla de shows en River Plate en el año 2022.
Se reveló aquí, que los Stones planean tres mini residencias, para este verano, que sería invierno en nuestro país: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme base de fans.
LE PUEDE INTERESAR
Se filtraron los motivos por la polémica ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti en el documental de Silvina Luna, el tráiler
LE PUEDE INTERESAR
Andy Kusnetzoff respondió a los rumores sobre el regreso a la tele con PH
"La idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos", aseguran desde el entorno de la banda.
Sobre las locaciones exactas, Daily Mail reveló que, en los Estados Unidos, las conversaciones apuntan a hacerlo en el Sphere de Las Vegas, pero, al parecer no lo estarían encontrando rentable porque "los costos de instalación en este innovador espacio inmersivo son altos y el número de asientos es relativamente bajo".
Respecto de la Argentina, no hablaron de un lugar, y aunque podrían alojarse en el Estadio River Plate, no se descarta el Estadio Único de nuestra ciudad, lugares dónde la banda ya se presentó y mantiene los mejores recuerdos.
Por último, si estos pronósticos no fallan, las novedades sobre esta posible residencia de los Rolling Stones en la Argentina deberían llegar en los próximos meses. La patria Stones, en modo fiesta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí