Los Rolling Stones preparan su retorno a nuestro país: sólo visitarían Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido

A pesar del desalentador estado de salud de Keith Richards que los obligó a suspender su gira, empezaron a circular fuertes rumores a nivel internacional sobre una posible gira de la banda.

De acuerdo Alison Boshoff, periodista y editora del medio británico Daily Mail, la banda estaría orquestando un plan que consiste en hacer shows más livianos y que todos los integrantes puedan sobrellevar con tranquilidad.

Allí, la idea apuntaría a hacer residencias de varios shows en dos o tres ciudades, para evitar el desgaste de salir de gira y tener que tomar un avión cada noche, tras finalizar cada presentación.

De esta manera, Keith Richards, Mick Jagger y Ron Wood podrían darles a sus fans lo que quieren sin la necesidad de afrontar un desgaste físico y mental.

Asimismo, de acuerdo con la mencionada periodista que filtró la información, una de estas residencias sería en la Argentina, tal como hizo Coldplay con su seguidilla de shows en River Plate en el año 2022.

Se reveló aquí, que los Stones planean tres mini residencias, para este verano, que sería invierno en nuestro país: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme base de fans.

"La idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos", aseguran desde el entorno de la banda.

Sobre las locaciones exactas, Daily Mail reveló que, en los Estados Unidos, las conversaciones apuntan a hacerlo en el Sphere de Las Vegas, pero, al parecer no lo estarían encontrando rentable porque "los costos de instalación en este innovador espacio inmersivo son altos y el número de asientos es relativamente bajo".

Respecto de la Argentina, no hablaron de un lugar, y aunque podrían alojarse en el Estadio River Plate, no se descarta el Estadio Único de nuestra ciudad, lugares dónde la banda ya se presentó y mantiene los mejores recuerdos.

Por último, si estos pronósticos no fallan, las novedades sobre esta posible residencia de los Rolling Stones en la Argentina deberían llegar en los próximos meses. La patria Stones, en modo fiesta.