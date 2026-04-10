VIDEO.- Aprehenden a un hombre que andaba desnudo en Plaza Moreno

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Un hombre fue aprehendido el jueves en el centro de La Plata luego ser divisado por policías mientras andaba desnudo en la vía pública a plena luz del día.
La secuencia comenzó en diagonal 73 y 55, en donde el hombre fue visto sin ropa, completamente desnudo. Allí intervino personal policial, que procedió a dar con el implicado en el insólito hecho.
No obstante, el hombre se resistió a la presencia de los agentes y se lanzó a correr hacia Plaza Moreno, todo delante de transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar.
Un vecino que andaba por la zona con su celular en mano, captó la corrida y filmó el momento en que el protagonista de la insólita escena cedió ante el cansancio cuando trataba de avanzar su marcha a mitad de la plaza.
De esa forma un efectivo logró retener al hombre y evitó que siguiera andando por la ciudad sin una sola prenda.
Según trascendió, el hombre fue llevado a una seccional cercana y luego fue retirado por su padre. No se descarta que se trate de una persona bajo tratamiento psiquiátrico.
De acuerdo a lo indicado, se dio inicio a una causa por "exhibiciones obscenas" para determinar las circunstancias en que el vecino salió desnudo a la calle.
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