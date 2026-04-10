VIDEO.- Aprehenden a un hombre que andaba desnudo en Plaza Moreno

Un hombre fue aprehendido el jueves en el centro de La Plata luego ser divisado por policías mientras andaba desnudo en la vía pública a plena luz del día.

La secuencia comenzó en diagonal 73 y 55, en donde el hombre fue visto sin ropa, completamente desnudo. Allí intervino personal policial, que procedió a dar con el implicado en el insólito hecho.

No obstante, el hombre se resistió a la presencia de los agentes y se lanzó a correr hacia Plaza Moreno, todo delante de transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar.

Un vecino que andaba por la zona con su celular en mano, captó la corrida y filmó el momento en que el protagonista de la insólita escena cedió ante el cansancio cuando trataba de avanzar su marcha a mitad de la plaza.

De esa forma un efectivo logró retener al hombre y evitó que siguiera andando por la ciudad sin una sola prenda.

Según trascendió, el hombre fue llevado a una seccional cercana y luego fue retirado por su padre. No se descarta que se trate de una persona bajo tratamiento psiquiátrico.

De acuerdo a lo indicado, se dio inicio a una causa por "exhibiciones obscenas" para determinar las circunstancias en que el vecino salió desnudo a la calle.