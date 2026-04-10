Gimena Accardi se sometió a un retoque estético en su cara, qué se hizo y cómo le quedó 

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Sin temor a las opiniones ajenas y muy sólida en sus convicciones, Gimena Accardi acudió a la honestidad brutal para comunicar la decisión personal de optimizar diversos aspectos de su cara.
La talentosa actriz admitió públicamente que se inclinó por una intervención para mejorar la configuración de su imagen y de su piel.
Así, recurrió al universo de las redes para demoler los mitos y admitir la realización de un tratamiento estético.
Gimena se fotografió delante de un espejo para conseguir una captura fidedigna de los resultados de ese retoque. Una determinación valiente y sincera.
Entonces, de esa manera, comenzó su posteo con una frase graciosa: “¿Quién te hizo la carita?”.
Allí, Accardi se dirigió directamente a sus seguidores para desandar el camino de sus cabildeos. ”Ustedes ya saben que soy abanderada de los tratamientos no invasivos con láser y que me cambiaron la piel, marcas de acné, etc…”, comenzó.
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Después, Gime describió las características del tratamiento novedoso, de origen europeo, que probó: “Hoy probé un tratamiento bioestimulador inyectable suizo a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de tu colágeno“.
“Yo amo estos tratamientos porque le tengo pánico a los rellenos”, aclaró en esa storie que colgó en su Instagram.
Para finalizar, Accardi mostró su felicidad por los efectos: “Recién al mes y medio se empiezan a ver los resultados, porque al no ser un relleno inmediato, es el tiempo que lleva la producción natural de tu propio colágeno”, cerró.
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