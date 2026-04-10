María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina vuelven para “En el barro 3", se estrenará en 2027 

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Tal cual lo adelantó este diario, Netflix, mostró los nombres de los proyectos filmados en Argentina que se estrenarán este año y el 2027.
Así, dentro del anuncio, confirmó la vuelta de tres destacadas actrices a En el barro 3, la serie spin-off de “El Marginal”, con la dirección de Sebastián Ortega.
Según se supo, la empresa internacional inauguró sus oficinas en Argentina, consolidando su compromiso con la ficción en nuestro país.
De esta manera, la nueva temporada de la serie llegará a las pantallas en 2027. Así, presentaron a María Becerra, la hincha del Lobo, es considerada como una de las actrices que se verá en futuras producciones, confirmando su presencia en En el barro 3.
El anuncio llegó en forma de sketch humorístico, donde la cantante se presentaba en el consultorio de Lorena Vega, quien interpreta a la psicóloga de la exitosa serie Envidiosa, para una divertida sesión de psicoanálisis.
Por otra parte, confirmaron el regreso de Juana Molina y Valentina Zenere, quienes volverán a darle vida a las presas de la cárcel La Quebrada. Aquí, aún no se sabe cómo será el regreso, pero se especula que se trate de un nuevo traslado hacia el centro penitenciario.
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Por otro lado, se informó que, Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez también formarán parte del elenco.
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