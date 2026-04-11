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Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 
11 de Abril de 2026 | 11:09

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Sofía Díaz es una nena de La Plata que desde su nacimiento, hace 8 años, cursa una compleja internación domiciliaria en su casa de Los Hornos a raíz de una serie de afecciones como hidrocefalia, síndrome de Moebius, epilepsia y retraso madurativo. En los últimos días se conoció que la lucha que lleva delante la niña se complicó debido a que "IOMA no le paga desde hace casi dos años a la empresa que se encarga del servicio de internación". 

En diálogo con este medio, la mamá de la niña, Deida Medina, integrante de la Policía Bonaerense, contó que "Sofía vive desde que nació con internación domiciliaria, que es muy compleja porque requiere enfermería las 24 horas, pediatría, rehabilitación, aparatología, oxígeno, equipo de concentración de oxígeno, insumos y personal". Según explicó, "el problema es que IOMA dejó de pagarle a la empresa del servicio en mayo de 2024". "El personal no cobra desde enero y hay insumos que se dejaron de brincar por la deuda de la obra social", afirmó. 

La madre habló en este contexto de una situación sumamente apremiante. "Ella tiene discapacidad, se encuentra traqueostomizada conectada a un respirador y gastrectomizada alimentándose con una bomba y leche especial. Estamos pasando una instancia muy angustiante", relató. 

La progenitora alertó que debido a la morosidad que IOMA mantiene con la empresa que brinda el servicio médico hogareño "corremos riesgo de que Sofía se quede sin enfermería de 24hs, sin pediatra, sin rehabilitación y sin insumos, es decir, todo lo que conlleva una internación domiciliaria".  

La mujer aseveró, en base a un documento judicial vigente desde 2021, que "tenemos un amparo judicial que IOMA no está cumpliendo". Y agregó que "se nos está complicando todo también porque tardan meses en aprobar medicamentos que son vitales para ella, como los anticonvulsivantes".  "Son medicamentos que la mantienen sin crisis", remarcó en ese sentido. 

En medio de la situación de vulnerabilidad la mujer insistió en que "si nos quedamos sin el servicio de internación domiciliaria mi hija termina en una clínica internada".  

En un pedido en redes sociales la madre exclamó: "Necesito ayuda, que IOMA pague. Ya es insostenible la situación. Yo soy personal policial, cobro 800 mil pesos mensuales, no puedo costear todas las necesidades que requiere su cuadro de salud. el padre nunca se hizo cargo, no la conoce. Estoy sola".  

Con respecto a los reclamos formulados a la obra social, sostuvo que "no me da ninguna respuesta". "En IOMA, cada vez que voy, me pasean de piso a piso y no me dan ninguna solución", concluyó. 

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