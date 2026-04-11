Con el foco en la guerra, Wall Street tuvo un cierre dispar

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La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el viernes, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos a pocas horas del inicio de las conversaciones de paz en Pakistán entre Washington y Teherán. Como señal de la esperanza de los inversores en esta reunión, los precios del petróleo volvieron a bajar un 13%, pese a que la navegación sigue muy obstaculizada en el estrecho de Ormuz.
Mientras, el Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12 por ciento. En la semana, los tres índices de referencia del mercado estadounidense avanzaron más de un 3 por ciento.
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