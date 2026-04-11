Biden Jr. reta a los hijos de Trump a una pelea en jaula

La política estadounidense parece cada vez más un deporte de combate, pero ahora la disputa podría trasladarse literalmente al cuadrilátero. Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, sorprendió al lanzar un desafío público a Don Jr. y Eric Trump, los hijos mayores del actual presidente Donald Trump.

El inesperado reto surgió en un video difundido en redes sociales, donde Hunter afirmó que estaría “100% dispuesto” a participar en una pelea en jaula contra ambos hermanos.

El clip fue publicado por Channel 5, el canal del influencer de izquierda Andrew Callaghan, en su cuenta de Instagram. Allí se ve a Hunter Biden hablando sobre una gira mediática por Estados Unidos, momento en el que mencionó la posibilidad del combate.

“Creo que están intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Les dije que lo haría. Estoy 100% dentro, siempre que logren concretarlo”, aseguró.

La declaración se viralizó rápidamente y desató un aluvión de reacciones en redes.

Por ahora, el eventual enfrentamiento está rodeado de interrogantes. No está claro si los hermanos Trump combatirían juntos o por separado, ni dónde podría realizarse el evento.

Tampoco hubo, hasta el momento, una respuesta pública de Don Jr. ni de Eric Trump. Ambos, de 48 y 42 años, tendrían ventaja de edad frente a Hunter Biden, de 56.