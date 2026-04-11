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El Mundo |SU CANDIDATURA REFLEJA LA DIVERSIDAD DE LA CIUDAD

Creció en Luján y ahora quiere ser la primera concejal argentina de Londres

Josefina Dowbor tiene 27 años, vive en la capital británica y compite por el Partido Verde en el municipio de Islington

Creció en Luján y ahora quiere ser la primera concejal argentina de Londres

Josefina Dowbor

11 de Abril de 2026 | 03:19
Edición impresa

Josefina Dowbor, de 27 años, podría convertirse en la primera argentina en integrar el Concejo Municipal de Londres. Aunque nació en la capital británica, creció en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y pasó allí toda su infancia y adolescencia antes de regresar al Reino Unido para continuar su vida.

Actualmente es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington, uno de los distritos de la capital británica. Su postulación se da en el marco de elecciones locales en las que los ciudadanos eligen concejales y representantes municipales.

Dowbor explicó que el vínculo con el Reino Unido nunca se perdió del todo. Tras terminar la secundaria decidió mudarse nuevamente a Londres, donde comenzó a interesarse por la política local y especialmente por las propuestas del Partido Verde, que finalmente la impulsó como candidata.

LA CAMPAÑA EN UNA CIUDAD MULTICULTURAL

La candidata destaca que Londres es una de las ciudades más diversas del mundo, un factor que, a su entender, abre la puerta a perfiles políticos con trayectorias internacionales.

Según señaló, el electorado londinense suele estar acostumbrado a convivir con identidades múltiples, lo que facilita la participación de candidatos con historias migrantes o vínculos con otros países.

Sin embargo, su campaña también despertó críticas y ataques en redes sociales por parte de grupos de extrema derecha, que cuestionan su origen argentino. A pesar de ello, Dowbor sostiene que el clima general en la ciudad es de apertura hacia la diversidad.

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En términos electorales, explicó que las encuestas muestran una competencia reñida en el distrito de Arsenal, dentro del municipio de Islington. Allí el Partido Verde podría disputar el primer o segundo lugar, mientras que en otras zonas del distrito el espacio aparece como principal oposición al histórico predominio del Partido Laborista.

LA IDENTIDAD ARGENTINA Y EL TEMA MALVINAS

Su doble identidad, argentina y británica, aparece con frecuencia durante la campaña y en entrevistas con medios locales.

Dowbor reconoció que el conflicto por las Islas Malvinas suele surgir en las conversaciones, especialmente alrededor del 2 de abril, fecha clave para la memoria argentina. En ese contexto, sostuvo que como candidata municipal no tiene capacidad de influir sobre la política exterior del Reino Unido y que procura mantener un perfil prudente para evitar tensiones políticas.

También explicó que, en la vida cotidiana británica, el tema Malvinas no suele ocupar un lugar central en el debate público y aparece principalmente en discusiones más amplias sobre imperialismo o territorios internacionales.

VIVIENDA Y COSTO DE VIDA, EL EJE DE SUS PROPUESTAS

Entre sus principales prioridades, Dowbor menciona el acceso a la vivienda, uno de los problemas más urgentes en Londres. El alto costo de vida y el precio de los alquileres, explicó, dificulta que los jóvenes puedan comprar una casa o incluso acceder a un alquiler estable.

El Partido Verde propone ampliar la construcción de viviendas públicas y mejorar las condiciones de los edificios existentes, muchos de los cuales presentan problemas de humedad o calefacción por su antigüedad.

 

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