Creció en Luján y ahora quiere ser la primera concejal argentina de Londres

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Josefina Dowbor tiene 27 años, vive en la capital británica y compite por el Partido Verde en el municipio de Islington
Josefina Dowbor, de 27 años, podría convertirse en la primera argentina en integrar el Concejo Municipal de Londres. Aunque nació en la capital británica, creció en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y pasó allí toda su infancia y adolescencia antes de regresar al Reino Unido para continuar su vida.
Actualmente es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington, uno de los distritos de la capital británica. Su postulación se da en el marco de elecciones locales en las que los ciudadanos eligen concejales y representantes municipales.
Dowbor explicó que el vínculo con el Reino Unido nunca se perdió del todo. Tras terminar la secundaria decidió mudarse nuevamente a Londres, donde comenzó a interesarse por la política local y especialmente por las propuestas del Partido Verde, que finalmente la impulsó como candidata.
La candidata destaca que Londres es una de las ciudades más diversas del mundo, un factor que, a su entender, abre la puerta a perfiles políticos con trayectorias internacionales.
Según señaló, el electorado londinense suele estar acostumbrado a convivir con identidades múltiples, lo que facilita la participación de candidatos con historias migrantes o vínculos con otros países.
Sin embargo, su campaña también despertó críticas y ataques en redes sociales por parte de grupos de extrema derecha, que cuestionan su origen argentino. A pesar de ello, Dowbor sostiene que el clima general en la ciudad es de apertura hacia la diversidad.
LE PUEDE INTERESAR
Biden Jr. reta a los hijos de Trump a una pelea en jaula
LE PUEDE INTERESAR
Con el foco en la guerra, Wall Street tuvo un cierre dispar
En términos electorales, explicó que las encuestas muestran una competencia reñida en el distrito de Arsenal, dentro del municipio de Islington. Allí el Partido Verde podría disputar el primer o segundo lugar, mientras que en otras zonas del distrito el espacio aparece como principal oposición al histórico predominio del Partido Laborista.
Su doble identidad, argentina y británica, aparece con frecuencia durante la campaña y en entrevistas con medios locales.
Dowbor reconoció que el conflicto por las Islas Malvinas suele surgir en las conversaciones, especialmente alrededor del 2 de abril, fecha clave para la memoria argentina. En ese contexto, sostuvo que como candidata municipal no tiene capacidad de influir sobre la política exterior del Reino Unido y que procura mantener un perfil prudente para evitar tensiones políticas.
También explicó que, en la vida cotidiana británica, el tema Malvinas no suele ocupar un lugar central en el debate público y aparece principalmente en discusiones más amplias sobre imperialismo o territorios internacionales.
Entre sus principales prioridades, Dowbor menciona el acceso a la vivienda, uno de los problemas más urgentes en Londres. El alto costo de vida y el precio de los alquileres, explicó, dificulta que los jóvenes puedan comprar una casa o incluso acceder a un alquiler estable.
El Partido Verde propone ampliar la construcción de viviendas públicas y mejorar las condiciones de los edificios existentes, muchos de los cuales presentan problemas de humedad o calefacción por su antigüedad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí