La Justicia dejó en libertad a “El Rey de La Salada”

La Justicia federal ordenó la liberación de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, y le dictó la falta de mérito en la megacausa que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva en el complejo ferial de Lomas de Zamora.

La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, quienes consideraron que no existen pruebas suficientes, al menos en esta etapa del proceso, para sostener las acusaciones contra Castillo y otros 18 imputados, entre ellos familiares y allegados.

El fallo cuestionó con dureza la investigación impulsada por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, al señalar que no se logró demostrar de manera concreta cómo se habrían llevado a cabo las supuestas maniobras ilícitas.

De esta manera, Castillo -quien había sido detenido tras allanamientos masivos- recuperó la libertad, aunque la causa continúa abierta y sigue avanzando.