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La Ciudad |SECUNDARIA 3, DE 140 ENTRE 62 Y 63

En la escuela del asbesto reclaman por obras

En la escuela del asbesto reclaman por obras

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11 de Abril de 2026 | 04:45
Edición impresa

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº3 de 140 entre 62 y 63, Los Hornos, se declaró en estado de alerta ante la persistencia de asbesto en el edificio. Pese a que esta semana se retomaron las clases tras una prolongada suspensión, padres, docentes y alumnos denuncian que las obras de remediación están incompletas y que la exposición al material es “cotidiana, sostenida y masiva”.

Aunque informes oficiales y gremiales indicaron que no hay fibras en el aire, la comunidad cuestionó la rigurosidad de los estudios. Advirtieron que en el subsuelo, oficinas y pisos superiores existen cañerías sin sellar y encapsulados parciales. Alertaron sobre el “efecto chimenea”, que podría dispersar partículas por todo el edificio de varios niveles a través de pasillos y escaleras. Ante este escenario, exigen la finalización inmediata y certificada del retiro o aislamiento total del material. Además, solicitan nuevos estudios ambientales con metodologías más sensibles (microscopía electrónica) y estándares internacionales, junto con transparencia total en los informes técnicos y plazos de obra para garantizar la salud de los cientos de estudiantes y trabajadores que circulan en 3 turnos.

 

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