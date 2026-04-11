En Los Hornos, un descampado ya se transformó en basural

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Vecinos de la zona sur de la Ciudad volvieron a alzar la voz por una problemática que, aseguran, se agrava con el paso del tiempo: denuncian que la zona de calle 72, entre 161 y 167, abierta y se transformó en un basural a cielo abierto que afecta a al menos tres barrios.
Según relatan, en el lugar se acumulan residuos de todo tipo, desde bolsas de basura hasta restos de animales muertos, generando olores nauseabundos y un foco de contaminación que preocupa por su impacto en la salud.
La postal del área es contundente: muestra desechos esparcidos a la vera del camino, plásticos, restos orgánicos y suciedad que se mezcla con el barro de una calle en mal estado, dificultando además la circulación.
“Vivimos rodeados de mugre, con animales muertos y una calle desastrosa. Nadie viene a limpiar”, señaló un vecino a este diario. Apuntan desde la zona contra la falta de respuesta de la Delegación Municipal de Los Hornos.
Además del problema ambiental, los vecinos remarcan que el estado de la calle empeora en días de lluvia, volviéndose prácticamente intransitable por el barro, lo que complica el acceso a sus viviendas.
La situación, aseguran, no es nueva, pero en las últimas semanas se volvió más crítica. También se teme en la zona por el incendio de los residuos, otro problema asociado a los basurales que se plantea con recurrencia en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
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Por eso, exigen una intervención urgente de las autoridades para la limpieza del lugar y mejoras en la infraestructura vial.
Mientras tanto, el basural sigue creciendo y el malestar vecinal aumenta, en un reclamo que pide soluciones concretas para mejorar la calidad de vida en la zona.
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