En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua

En el barrio “Las 10 Manzanas”, situado en el cuadrante de 511 a 509, entre los caminos Belgrano y Centenario, la rutina cotidiana está atravesada por una carencia básica: el agua. No se trata de un problema reciente ni aislado. Según relatan los propios vecinos, el conflicto se arrastra desde 1992 y lejos de resolverse, se agravó con el paso del tiempo hasta llegar a una situación límite.

“Hoy llegamos al momento de que no tenemos agua en las canillas”, resumió Julio Pache, presidente de la Asociación de Vecinos. La escena se repite en cada cuadra: canillas secas, tanques vacíos y familias que reorganizan su vida en función de cuándo - y si - llega el suministro.

En muchos casos, el único alivio es el camión cisterna que envía ABSA diariamente. “Desde que empeoró el problema en 2013 estamos como en la época de la colonia, viene el camión a tu casa y te carga los bidones”, graficó Susana, vecina del barrio de Gonnet. Sin embargo, esa solución provisoria no alcanza a cubrir la demanda de más de 1.200 personas de la zona.

Ante ese escenario, los vecinos debieron ingeniárselas para sobrevivir. Bombas, cisternas, perforaciones y acopio en bidones forman parte de una cotidianeidad que también implica riesgos y mayores gastos. “La vida depende de la nocturnidad, por el día no hay una gota y si viene lo hace de madrugada, en donde te tenes que levantar a lavar la ropa o la casa”, contó Marina Moiso, frentista del barrio.

Así, el costo económico es uno de los puntos que más indigna. “Este mes la boleta vino casi el doble por un servicio que no es para nada eficiente”, señaló Susana. Moiso, por su parte, sumó cifras concretas: “Tengo una factura de 41.000 pesos, más los bidones de $10.000 y el gasto de luz por la bomba”.

A su vez, otro de los puntos más sensibles es la calidad del agua. Estudios realizados en el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón en 2016 y 2022 confirmaron que no cumple con los parámetros de potabilidad que se indican en la Ley provincial 11820, que establece el Marco Regulatorio para la prestación de servicios sanitarios. “Tiene niveles de sodio muy por encima de lo permitido y exceso de minerales disueltos”, explicó el ingeniero Alfredo Antueno, residente de la zona.

Esto no es un dato menor. Según advierten los vecinos, el alto contenido de sodio representa un riesgo para personas con hipertensión, mientras que la mineralización excesiva puede derivar en problemas renales, como la formación de cálculos. Por eso, en muchas casas el agua de red se utiliza únicamente para higiene o limpieza, y no para beber ni cocinar.

En zonas cercanas, como el barrio La Josefa, la situación es similar o peor. “No tenemos agua de red y la perforación está contaminada, pero igual la usamos porque no tenemos otra opción”, señaló Silvia Garrido.

En este marco, el conflicto también llegó a la Justicia. Un grupo de vecinos inició una demanda contra ABSA en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, en donde el expediente obtuvo una medida favorable: quienes participaron del reclamo no deben pagar el servicio de agua, aunque sí el de cloacas. “Es una acción de recomposición ambiental para que se garantice un derecho básico. Lo que buscamos es que el servicio funcione según la Ley 14782, que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano esencial”, expresó Jorge Santa María, vecino del barrio las 10 Manzanas.

Sin embargo, el fallo no alcanza a todos. Mientras algunos dejaron de pagar, otros continúan recibiendo facturas por un servicio que consideran inexistente y deben buscar alternativas extremas. Miguel Ángel Bávaro, por ejemplo, viaja hasta Villa Elisa para abastecerse. “Cargo 20 bidones en la casa de mi hijo y los uso para tomar y cocinar. El agua de acá no sirve”, exclamó.

Asimismo, entre los vecinos coinciden en que el crecimiento urbano sin planificación agravó el problema. “Nunca se hicieron inversiones acordes al aumento de la población”, remarcó Pache. Y agregaron que, en los últimos meses, la situación empeoró aún más. “Desde que empezaron los trabajos en el Camino Belgrano por el shopping, nos quedamos sin nada. Antes salía poco, ahora directamente no sale”, aseguraron.

LA INCÓGNITA DEL SHOPPING

La construcción de un centro comercial en la zona abre un nuevo interrogante para los vecinos. Temen que el impacto sobre las napas y la demanda de agua profundice la crisis existente.

“No sabemos cómo se va a abastecer un shopping con cines y oficinas cuando nosotros no tenemos ni para bañarnos”, planteó Susana. La posibilidad de nuevas perforaciones o un mayor consumo genera preocupación en un sistema que, según denuncian, ya está colapsado.

Mientras tanto, en Las 10 Manzanas la espera continúa. Con bidones, ollas calentadas en la cocina y madrugadas en vela, el reclamo sigue siendo el mismo desde hace más de tres décadas: acceder a algo tan básico como el agua.