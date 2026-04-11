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La Ciudad |HABRÁ UNA CAMINATA CON DESPLIEGUE MILITAR Y UN ACTO EN LA PLAZA

Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7

Este lunes se realizará una nueva “marcha de antorchas” desde Arana a la Plaza Malvinas, que fue repudiada por el Cecim

Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7

El portón de 19 y 51 tal como estaba en 1982. Hoy hay un plaza / EL DIA

11 de Abril de 2026 | 04:48
Edición impresa

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata emitió un enérgico comunicado de prensa para expresar su rechazo a la realización, con organización del Regimiento 7 de Arana, de la denominada “marcha de las antorchas” que recuerda la partida de los soldados a la guerra de Malvinas, el 13 de abril de 1982.

La organización considera que la caminata con presencia de militares en actividad -junto a veteranos y familiares- representa una “provocación” y una “afrenta” tanto a la memoria de los soldados como a la ciudadanía platense.

“El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido. Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”, expresa el comunicado del Cecim.

El planteo no se limita al aniversario de la guerra, sino que vincula de manera directa al Regimiento 7 con delitos de la jerarquía militar en el conflicto y el accionar represivo.

La organización sostiene que dicha unidad resultó responsable de la “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses” durante la última dictadura militar. Asimismo, los excombatientes denunciaron la falta de autocrítica por parte de las Fuerzas Armadas tras 44 años de finalizada la guerra y al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar.

EL JEFE DEL REGIMIENTO

La ligazón también tiene nombres propios. Según se sostiene en el Cecim, la marcha deriva de una orden del Ministerio de Defensa, desde diciembre a cargo del teniente general Carlos Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue jefe del Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” entre 1975 y 1977, cuando ese cuartel, hoy situado en la zona de 143 y 630, Arana, estaba emplazado en la actual Plaza Islas Malvinas.

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En La Plata tenía asiento la jefatura del Área 113, responsable de los centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría Quinta. Organismos de Derechos Humanos de la ciudad señalan a Roque Presti como responsable de varias desapariciones, entre esas la de la nieta de María Isabel “Chicha” de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue investigado, pero falleció sin condena. Clara Anahí Mariana Teruggi, de 3 meses de edad, fue secuestrada en el ataque dirigido por el ejército a la casa de la calle 30 entre 55 y 56.

Sitio de memoria

El Cecim subrayó que este predio, trazado como plaza en el diseño original de la Ciudad y cedido a los militares a principios del siglo XX, cuenta con la protección legal de Sitio de la Memoria, por la Ley 26.691 y por una ordenanza municipal sancionada en 2016, pero puesta en vigencia en forma reciente.

Con esa nueva categoría, pasó a tener presencia permanente de organizaciones de derechos humanos y particularmente del Cecim. La norma prevé la designación de un director a propuesta de esas entidades. A la vez, fija una protección patrimonial de lo que queda del trazado militar. Eso, por el valor histórico y también, eventualmente, como escenario de investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad.

Para los veteranos, el despliegue militar con una “fanfarria estruendosa” en este espacio tiene objetivos cuestionables, como “tapar las voces que claman justicia” y “reivindicar la aventura bélica” de la dictadura”.

MARCHA CON HISTORIA

Una fuente militar cercana a la organización de la marcha mostró su pesar por la reacción del Cecim. “Esto es algo sentimental, simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”, indicó. Ante la consulta de este diario sobre la raíz de la convocatoria, rechazó que derive de una orden del Ministerio de Defensa. “Es algo ya tradicional. No es la primera vez que se hace”, dijo y precisó que “viene desde 2012”. La fuente sostuvo que “no había habido antes una reacción de este tipo”.

El lunes, habrá dos actos. Por un lado, los militares marcharán 13 kilómetros a pie, desde Arana hasta 19, 51 y 53, a metros de los viejos portones de 19 y 51, donde partieron centenares de soldados en colectivos de línea. Saldrán a las 18 y para las 21 harán un acto en el portón que hoy simboliza el punto de partida de los colimbas hacia la guerra. Por otro, el Cecim, organismos de derechos humanos y gremios, harán un acto a metros de allí, desde las 19.

 

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