“Lolo” Regueiro: revés judicial para los acusados

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La muerte del hincha de Gimnasia en medio de una represión policial en el estadio del Bosque sumó novedades en la causa
La causa por la muerte de “Lolo” Regueiro dio un paso clave y, al mismo tiempo, más duro para los imputados. La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa del ex presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, y confirmó que el juicio oral se desarrollará en el fuero criminal.
La decisión, tomada por los jueces Pablo Gamboa y Miriam Ermili, sostuvo que el planteo no generaba un “gravamen irreparable” y, por lo tanto, no correspondía habilitar esa vía de apelación. Así, quedó firme que el expediente continuará en un Tribunal Oral en lo Criminal, desestimando el intento de llevarlo al fuero correccional. El trasfondo de la discusión excede lo técnico. La causa se encamina bajo una hipótesis más grave: la posibilidad de que los hechos sean considerados con dolo eventual, una línea sostenida por la fiscalía y por la familia de la víctima, representada por el abogado Marcelo Peña.
En el banquillo llegarán, además de Pellegrino, los policías Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán, apuntados por su rol en el operativo de seguridad del 6 de octubre de 2022 en el estadio del Bosque, donde una represión terminó con la muerte de Regueiro, de 57 años.
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