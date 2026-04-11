Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar

Usuarios de la Línea Este, al límite de la espera, se plantaron frente a un micro en 7 y 96 / EL DIA

Aún sin señales de una solución inmediata en la crisis del transporte público, la semana en la Región terminó como empezó: con incertidumbre, demoras y el cansancio de miles de usuarios, que tuvieron dificultades en sus traslados diarios para trabajar y estudiar. Sin acuerdo entre el Gobierno y las empresas, los colectivos siguen con frecuencias reducidas, transformando en un calvario la necesidad de traslado. Frente a esta situación, el malestar aumenta y empieza a manifestarse en episodios de tensión.

En La Plata, el descontento llegó a un punto límite ayer por la mañana, cuando un grupo de usuarios decidió pararse frente a una unidad para exigirle al chofer que frenara. La escena, cargada de nerviosismo, reflejó el hartazgo de días de caos en el servicio y la falta de soluciones a un conflicto en el que los usuarios quedaron como rehenes. Hay menos micros por decisión de las empresas -que le reclaman plata al Gobierno Nacional- y los que siguen en la calle desbordan de pasajeros.

Paradas repletas y esperas de más de una hora, la postal que se repitió en la Región

La rebelión ocurrió en la parada de 7 y 96, cuando una unidad de la Línea Este, ramal 16, intentó seguir de largo, una situación que se repite por toda la Región. La situación fue registrada en video por un automovilista que circulaba por la zona, donde se observa cómo varias personas bloquearon el avance del colectivo, que circulaba repleto y con capacidad limitada.

Un lector de este diario, que envió las imágenes, relató que “los vecinos se rebelaron porque ya muchos micros habían pasado de largo y no les paraban. Iban totalmente llenos”. En todo el trayecto de calle 7, hacia Barrio Aeropuerto, todas las paradas de micros se encontraban repletas, contaron a este diario en la zona.

El hecho no fue aislado. Tal como relataron usuarios de la Región, en los últimos días se llega a esperar más de una hora para poder viajar al trabajo, la escuelas o la facultad.

En ese marco, lo ocurrido en 7 y 96 expone el nivel de cansancio frente a un problema que se repite a diario y altera la rutina de decenas de miles de platenses.

LAS QUEJAS SE MULTIPLICAN

Graciela, vecina de Barrio Monasterio, en Villa Elvira, toma el colectivo en 7 y 80, a pocas cuadras de donde ocurrió el episodio, y describió la compleja situación que se atraviesa en la zona por la falta de frecuencia y la saturación del servicio.

“A veces ni paran porque ya salen repletos desde Barrio Aeropuerto. Pueden pasar cuatro o cinco micros y no se detienen. Antes pasaban seguido. Ahora pasa uno y, cuando viene, viene lleno. Te quedás esperando dos horas”, contó.

En ese sentido, relató situaciones que se repiten entre los usuarios: “Ayer, una señora estuvo más de una hora esperando y llegaba tarde al trabajo. Es terrible. Hay gente que se junta y termina pidiendo un auto por aplicación para estar a tiempo”.

Además, compartió su propia experiencia: “Hace unos días estuve como dos horas esperando el micro y como no venía opté por pedir un auto mediante una aplicación. No aguantaba el frío”, dijo.

“Es una locura. Los colectivos pasan repletos y siguen de largo. Esto viene de hace tiempo, pero con la baja frecuencia es peor. Y en horario escolar es un caos”, concluyó.

En la zona de la Estación de Trenes de La Plata, se replicó la postal de los últimos días: filas interminables de pasajeros que, ante la imposibilidad de subir a un colectivo, también optaron por alternativas más costosas como taxis, remises y aplicaciones.

En Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Arana e Ignacio Correas, donde denuncian una reducción de hasta el 50 por ciento en la frecuencia de la Línea Este, los vecinos continúan juntando firmas para presentar un reclamo ante el municipio este lunes.

En tanto, desde la Defensoría Ciudadana de La Plata, a cargo de Luciana Bártoli, indicaron que ya elevaron un pedido de informes a la Dirección de Transporte del Municipio ante los reclamos de los usuarios.

INICIO DE SEMANA SIN CERTEZAS

La expectativa para que se resuelva el conflicto está puesta en la próxima semana. El lunes, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires recibirá a las cámaras empresarias del sector -Ceap, Cetuba, Ceutupba y Ctpba-, mientras que el martes habrá un encuentro con autoridades del Gobierno Nacional para retomar las negociaciones, luego de que el jueves pasado no se alcanzara una solución que permita destrabar la crisis del sistema, a causa de la suba del gasoil.

En este marco, las compañías de colectivos informaron que el servicio continuará funcionando con un esquema reducido.

“Es una locura lo que está pasando. Los colectivos pasan repletos y siguen de largo. Esto viene desde hace tiempo, pero con la baja frecuencia es peor. Y en horario escolar es un caos”

En La Plata, desde el sector se indicó que las frecuencias se redujeron entre un 10 y un 15 por ciento, lo que refleja una leve mejora respecto del martes, cuando la caída había sido de entre el 15 y el 20 por ciento.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense indicaron que en abril aumentarán los subsidios hasta alcanzar el 60 por ciento en términos nominales y que el lunes se abrirá la mesa de diálogo con las cámaras empresarias.

Además, se señaló que, ante la estructura de costos y la reducción de fondos nacionales, las variables son la tarifa o los subsidios, con el objetivo de sostener el sistema y evitar la quiebra de las empresas, lo que afectaría la conectividad de los usuarios.

Desde el sector empresarial se señaló a este diario que la Provincia no realizó ayer el primer pago de los subsidios correspondientes a abril, aunque estiman que se concretará el lunes a primera hora.

En cuanto a la negociación con Nación, se sostuvo que además de la deuda resta definir cómo se resolverá el incremento del combustible.

“De no haber solución, volveríamos a punto cero”, se remarcó.

En el inicio de la próxima semana habrá reuniones entre funcionarios y empresarios